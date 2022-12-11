Потолок падает? В Европе начался раскол из-за цен на российский газ

В этой ситуации еврочиновники продолжают обсуждать потолок цен на российский газ. Ранее газета Financial Times сообщала, что предложенными Еврокомиссией ценами на газ на уровне трех тысяч долларов за тысячу кубометров недовольны в ряде стран ЕС, поддерживающих ограничение стоимости топлива.

«Потолок цен призван ограничивать их, чтобы они не уходили за 4, 5 тысяч долларов, но с другой стороны был бы достаточно высоким, чтобы газ не уходил на азиатские рынки. На азиатском рынке газ сейчас стоит 1200-1500 долларов, зимой, может, повыше будет, если бы европейцы установили цену потолка ниже этого порога, то все танкеры бы отправились в Азию и возник бы дефицит. В Европе прикинули, что в Азии стоимость газа не будет 3 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в Европе может быть, потому рынок останется привлекательным для поставщиков. Если так случится, что в Азии газ станет дороже установленного в Европе потолка, то цены снова будут повышены», - говорил эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН.

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24 ноября министры энергетики стран Евросоюза в очередной раз искали варианты отказа от российского газа. Доля топлива в общих закупках европейцев на следующий год должна составить 15 процентов, или 13,5 миллиардов кубометров. Во время обсуждения стороны договорились исключить российский газ из общих закупок, но в документе такая формулировка не нашла отражение.

«У нас есть процесс, который позволит нам объединить наши потребности через Энергетическую платформу ЕС и совместно закупить 13,5 млрд кубометров газа в следующем году, чтобы вовремя пополнить наши хранилища», - заявила европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон.

Еврокомиссия, как сообщает ТАСС, наймет посредника, который просчитает общие запросы и займется поиском предложений на мировом рынке газа, чтобы удовлетворить этот спрос. Страны-члены обяжут компании использовать услуги данного посредника.