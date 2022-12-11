Потолок падает? В Европе начался раскол из-за цен на российский газ
Экономический кризис на фоне роста цен на российские энергоносители отрезвил Европу: идет поиск обхода собственных антироссийских санкций.
Снизить потолок цен на российский газ потребовали 12 государств Европейского союза (ЕС). Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Издание отмечает, что таким образом 12 стран, входящих в состав ЕС, настаивают на смягчении энергокризиса и его влиянии на европейских потребителей и бизнес. В числе этих стран оказались Бельгия, Греция, Италия и Польша, пишет Газета.ru.
Альтернативой российскому газу остаются американские источники энергии. Потребители в европейских государствах вынуждены платить высокую цену за поставляемые из США энергоносители, это негативно сказывается на отношениях и влияет на конкурентоспособность стран Европы. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу CBS.
«Я думаю, администрация и президент [США Джо] Байден лично очень привязаны к Европе. Но если взглянуть на ситуацию сегодня, то, действительно, есть рассинхронизация. Почему? Из-за энергии. Европа — покупатель газа и нефти. США — поставщик. А если взглянуть на ситуацию, наша промышленность и домохозяйства не покупают по одинаковой цене», — указал Макрон.
В этой ситуации еврочиновники продолжают обсуждать потолок цен на российский газ. Ранее газета Financial Times сообщала, что предложенными Еврокомиссией ценами на газ на уровне трех тысяч долларов за тысячу кубометров недовольны в ряде стран ЕС, поддерживающих ограничение стоимости топлива.
«Потолок цен призван ограничивать их, чтобы они не уходили за 4, 5 тысяч долларов, но с другой стороны был бы достаточно высоким, чтобы газ не уходил на азиатские рынки. На азиатском рынке газ сейчас стоит 1200-1500 долларов, зимой, может, повыше будет, если бы европейцы установили цену потолка ниже этого порога, то все танкеры бы отправились в Азию и возник бы дефицит. В Европе прикинули, что в Азии стоимость газа не будет 3 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в Европе может быть, потому рынок останется привлекательным для поставщиков. Если так случится, что в Азии газ станет дороже установленного в Европе потолка, то цены снова будут повышены», - говорил эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН.
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24 ноября министры энергетики стран Евросоюза в очередной раз искали варианты отказа от российского газа. Доля топлива в общих закупках европейцев на следующий год должна составить 15 процентов, или 13,5 миллиардов кубометров. Во время обсуждения стороны договорились исключить российский газ из общих закупок, но в документе такая формулировка не нашла отражение.
«У нас есть процесс, который позволит нам объединить наши потребности через Энергетическую платформу ЕС и совместно закупить 13,5 млрд кубометров газа в следующем году, чтобы вовремя пополнить наши хранилища», - заявила европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон.
Еврокомиссия, как сообщает ТАСС, наймет посредника, который просчитает общие запросы и займется поиском предложений на мировом рынке газа, чтобы удовлетворить этот спрос. Страны-члены обяжут компании использовать услуги данного посредника.
Россия неоднократно заявляла, что остановит поставки сырья странам, которые начнут применять ограничительный механизм, пытаясь искусственно сдержать цены. На фоне европейских обсуждений Москва активно ищет для себя новые рынки для поставок. 15 ноября «Газпром» приступил к поставкам газа в Азербайджан по новому договору купли-продажи. Российский вице-премьер Александр Новак также заявил, что Москва и Пекин намерены в ближайшее время подписать межправительственное соглашение по поставкам газа из РФ в КНР по дальневосточному маршруту.
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