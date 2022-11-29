В Венгрии предупредили о зависимости от США в случае отказа от российского газа

По словам политика, даже при замещения газа из России Европа будет зависеть от Америки. В связи с этим Евросоюзу необходимо получать энергоносители из как можно большего числа источников.

Менце заявил, что Будапешт убежден в неправомерности санкций Евросоюза и ратует за снятие ограничений на партнерство с Москвой в сфере энергетики. Политик подчеркнул, что антироссийские санкции спровоцировали увеличение цен на газ и нефть, к тому же, «санкционная надбавка» ударила по венгерской экономике. Поэтому, убежден Менце, санкции должны быть упразднены.

Ранее главный управляющий итальянской энергетической компании Eni Клаудио Дескальци заявил, что Италии уже удалось заместить 50% газа из России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

