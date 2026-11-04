Врач назвала отсутствие движения самой вредной привычкой для сердца
Кандидат медицинских наук, доцент кафедры пропедевтики внутренних болезней Пироговского университета Эльвира Хачирова в беседе с «Лентой.ру» назвала отсутствие движения самой вредной привычкой для здоровья сердца.
Она подчеркнула, что многие заболевания органа можно предотвратить, а для защиты сердечно-сосудистой системы не нужны радикальные меры.
Самой полезной и доступной нагрузкой специалист назвала ходьбу. По ее мнению, ежедневная прогулка в среднем темпе на 30-40 минут снижает артериальное давление, улучшает эластичность сосудов и помогает контролировать вес.
Хачирова назвала такой вариант самым недооцененным видом кардионагрузки. Также к полезным для органа привычкам она отнесла отказ от лифта в пользу лестницы.
Ранее кардиолог раскрыл, как еще можно снизить риски болезней сердца.
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