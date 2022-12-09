Путин: цены на газ в Европе в десять раз выше чем в странах ЕАЭС
Цены на газ в странах Запада в десять раз выше его стоимости в странах Евразийского экономического союза. Об этом заявил президент России Владимир Путин на саммите в Бишкеке, передает ТАСС.
«Разница в ценах на газ в странах ЕАЭС и Евросоюза отличается в десять и более раз, не в какие-то проценты, а в десять и более раз», — подчеркнул он.
Ранее президент РФ Владимир Путин в рамках саммита в Бишкеке заявил, что безработица в странах ЕАЭС снизилась до 1.1%, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru