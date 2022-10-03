«Посещаемость обвалилась»: Аналитики рассказали, как выжить торговым центрам
Функционал моллов должен быть расширен сервисами по оказанию услуг, иначе мы увидим их массовое закрытие, сказал НСН аналитик Иван Федяков.
Посещаемость торговых центров в последние дни обвалилась и будет оставаться ниже уровня 2019 года, владельцам ТЦ нужно расширять пул арендаторов, заявил в беседе с НСН генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков.
Число посетителей торговых центров в течение последней недели упало на 8–40% — такие оценки привели опрошенные «Известиями» представители ретейлеров и торговых центров. Тенденцию, пусть не в таком масштабе, подтвердили в Минпромторге. Федяков считает, частичная мобилизации окажет длительное негативное влияние на потребительский рынок, а половина торговых центров может не пережить этот период.
«Объем вакантных площадей в торговых центрах прирастает и будет прирастать, потому что уровень доходов населения падает. Посещаемость обвалилась. Частичная мобилизация создала один из худших периодов для работы ТЦ. Впервые за долгое время это отметили и онлайн-площадки. Ожидаю, что решение о частичной мобилизации будет оказывать дольше негативное влияние на потребительский рынок, чем начало специальной военной операции 24 февраля», - сказал Федяков.
Собеседник НСН убежден, что владельцам торговых центров нужно пересматривать подходы. В частности, сдавать площади в аренду предпринимателям, оказывающим базовые услуги, которыми россияне будут пользоваться во все времена.
«ТЦ в том формате, в каком они были, существовать больше не будут. Девелоперам надо это понимать. Ни трафик, ни объемы продаж в ближайшие несколько лет не восстановятся, они будут оставаться на уровне ниже 2019 года. Будет тяжело сводить концы с концами. Функции ТЦ нужно расширять: они должны стать центрами оказания услуг для населения – медицинских, косметических, парикмахерских, развлекательных. Это, конечно, ухудшит экономику ТЦ, но мера вынужденная. Людям не нравится приходить в моллы, где пустуют больше 20% площадей. Даже половина ТЦ не пройдет этот период, скорее всего мы увидим массовое закрытие – до половины при драматичном сценарии, банкротство девелоперов», - прогнозирует Федяков.
Рост стоимости аренды торговых площадей, по словам Федякова, связан с тем, что у международных сетей с именем были эксклюзивные контракты со скидкой, которая могла достигать 50 процентов.
«У крупных международных торговых сетей были эксклюзивные контракты с риелторами, так как они являлись трафикообразущими, потому многие владельцы подобных объектов были заинтересованы в открытии H&M, Zara, Apple и других сетей, привлекающий покупателей. Дисконт для них мог достигать 50%. Вхождение на эти площади российских компаний, либо неизвестных брендов, их дробление, приводит к увеличению стоимости аренды», - резюмировал Федяков.
Ранее Иван Федяков рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в России растет спрос на специалистов по закупкам.
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