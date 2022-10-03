«Посещаемость обвалилась»: Аналитики рассказали, как выжить торговым центрам

Рост стоимости аренды торговых площадей, по словам Федякова, связан с тем, что у международных сетей с именем были эксклюзивные контракты со скидкой, которая могла достигать 50 процентов.

«У крупных международных торговых сетей были эксклюзивные контракты с риелторами, так как они являлись трафикообразущими, потому многие владельцы подобных объектов были заинтересованы в открытии H&M, Zara, Apple и других сетей, привлекающий покупателей. Дисконт для них мог достигать 50%. Вхождение на эти площади российских компаний, либо неизвестных брендов, их дробление, приводит к увеличению стоимости аренды», - резюмировал Федяков.

Ранее Иван Федяков рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в России растет спрос на специалистов по закупкам.

