«Режим экономии»: Что будут носить россияне во время санкций
Аналитики рассказали НСН, что продажи одежды и обуви упали с февраля до 40-60%, рынок продолжают заполнять подделки, а отечественные производители снова попали в невыгодное положение.
Падение продаж одежды и обуви с февраля составило 40-60% и с осени будет увеличиваться. Связано это со снижением доходов населения и переходом к осознанному потреблению. После ухода известных брендов российский рынок начали заполнять подделки, поступающие, в том числе, по параллельному импорту, и китайские товары. Российские же производители по-прежнему оказались в невыгодной позиции и вынуждены выживать. По оценкам аналитиков, часть из них уповают на девальвацию рубля осенью, а кто-то занимает выжидательную позицию.
Спад продаж на рынке одежды и обуви прогнозировался – в случае экономических трудностей люди, как правило, начинают экономить на покупке одежды, рассказал генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Одежда сейчас пользуется меньшим спросом и это сказывается на снижении объемов продаж. Мы это прогнозировали. Помогла история предыдущих кризисов 2008 и 2015 годов. Основное паттерное поведение сохраняется: россияне в случае экономических трудностей в первую очередь экономят на одежде. Это та статья расходов, которая подвергается секвестированию семейных бюджетов. Сейчас это проявляется в полной мере: российская экономика погружается в кризис, основные трудности еще впереди. Мы только-только начинаем ощущать падение доходов населения, первые звоночки роста безработицы, полный уход иностранных компаний и увод за собой денежных потоков. Падение продаж продолжится, пока это только начало», - считает эксперт.
По мнению Федякова, падение продаж одежды и обуви с февраля 2022 года уже достигло 50-60%. При этом директор Fashion Consulting Group Ануш Гаспарян оценил спад в 40,5%, передает Forbes.
Вместе с тем, никакого дефицита на этом рынке не наблюдается. В первую очередь за счет увеличения поставок из так называемых «дружественных стран», Китая и Турции. Кроме того, рынок наполняется подделками известных брендов из «недружественных» стран. Это подтвердила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» генеральный директор Национального обувного союза Наталья Демидова.
«Никакого дефицита не будет, панических настроений нет. Все понимают, что момент сейчас переходный, идет замена одних брендов на другие. Но 80% импорта из «дружественного» Китая. Единственное, что меняется – схема логистики. Далее идут товары из Турции. Конечно есть какой-то процент из Италии, она практически не убрала свой импорт. Разными путями, но все осталось», - рассказала Демидова.
Укрепление рубля привело к тому, что импорт существенно подешевел. Разрешение на ввоз контрафактной продукции позволяет ввозить как оригинальную продукцию без согласования с владельцем торговой марки, так и откровенные подделки. Последние в таких условиях будут заполнять рынок все активнее.
«В прошлом с подделками боролись правообладатели торговых марок, которые были представлены в России. Было очень много судебных тяжб, когда Adidas, например, выкорчевывал с рынка партии поддельной продукции под своим брендом, которые продавались в крупных магазинах, входящих в топ-10 крупнейших сетей российского ретейла. Всю ответственность они перекладывали на поставщиков. Сейчас же ничего этого нет. Основные владельцы крупных международных брендов из России ушли, а если нет, то после мартовских изменений в законодательстве они не имеют права отстаивать свои интересы в судах. Большинство известных брендов, как известно, расположены в «недружественных» странах», - пояснил Федяков.
Подделки, которые сейчас наводняют российский рынок и которые продолжат расти, создают жесточайшую конкуренцию отечественной легкой промышленности, для которой не созданы никакие благоприятные условия для развития.
«Покупатель выберет поддельную футболку Adidas за 400 рублей, чем такую же совершенно неизвестного отечественного производителя. Наши производители никак не выиграют в этой ситуации. Оборудование, компоненты для производства одежды и обуви, которая производилась в России, импортные. Каучук, например, при всем желании не может производиться в России, а это ключевой компонент в обувной промышленности. То же самое с пластиком, молниями, вплоть до ткани и шерсти. Все это здесь сейчас недоступно или менее доступно. Это позволяет импорту более эффективно конкурировать с отечественной продукцией», - считает Федяков.
По его словам, российские производители в нынешних условиях выживают, продавая остатки предыдущих циклов производства. Кто-то уповает на возможную девальвацию рубля осенью, некоторые принимает выжидательную позицию, не понимая, как дальше планировать бизнес.
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