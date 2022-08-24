«Режим экономии»: Что будут носить россияне во время санкций

Падение продаж одежды и обуви с февраля составило 40-60% и с осени будет увеличиваться. Связано это со снижением доходов населения и переходом к осознанному потреблению. После ухода известных брендов российский рынок начали заполнять подделки, поступающие, в том числе, по параллельному импорту, и китайские товары. Российские же производители по-прежнему оказались в невыгодной позиции и вынуждены выживать. По оценкам аналитиков, часть из них уповают на девальвацию рубля осенью, а кто-то занимает выжидательную позицию.

Спад продаж на рынке одежды и обуви прогнозировался – в случае экономических трудностей люди, как правило, начинают экономить на покупке одежды, рассказал генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Одежда сейчас пользуется меньшим спросом и это сказывается на снижении объемов продаж. Мы это прогнозировали. Помогла история предыдущих кризисов 2008 и 2015 годов. Основное паттерное поведение сохраняется: россияне в случае экономических трудностей в первую очередь экономят на одежде. Это та статья расходов, которая подвергается секвестированию семейных бюджетов. Сейчас это проявляется в полной мере: российская экономика погружается в кризис, основные трудности еще впереди. Мы только-только начинаем ощущать падение доходов населения, первые звоночки роста безработицы, полный уход иностранных компаний и увод за собой денежных потоков. Падение продаж продолжится, пока это только начало», - считает эксперт.

По мнению Федякова, падение продаж одежды и обуви с февраля 2022 года уже достигло 50-60%. При этом директор Fashion Consulting Group Ануш Гаспарян оценил спад в 40,5%, передает Forbes.