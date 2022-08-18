Россиянам предложили шоп-туры в Белоруссию

Россиянам предложили организованные шоп-туры в Белоруссию. Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), в текущих экономических условиях сформировался новый тренд – поездки в соседнюю страну за брендовыми вещами.

В торговых комплексах Минска продолжают работать магазины одежды почти всех зарубежных марок, которые приостановили или прекратили свою работу в России: Adidas, Nike, Zara, Calvin Klein, Massimo Dutti и другие. Как подчеркнули в АТОР, оплатить брендовые покупки можно не только наличными, но и по карте «Мир».

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Стоимость четырехдневного организованного шоп-тура от FUN&SUN начинается от 33 тысяч рублей на двоих без авиаперелета. Первый заезд запланирован на 25 августа, говорится в сообщении ассоциации. При этом в программе не только посещение магазинов и торговых центров, но и возможна консультация по выбору и оформлению карт Visa или Mastercard от белорусских банков.

В АТОР также напомнили о том, что отправиться на шопинг в Белоруссию можно самостоятельно. Билет на самолет из Москвы до Минска стоит от семи тысяч рублей с человека в обе стороны. Также между столицами курсируют скоростные «Ласточки» и обычные пассажирские поезда. Для въезда в республику на личном автомобиле понадобится только российский паспорт, так как все ковидные ограничения на сухопутной границе сняты.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ об изменении правил функционирования электронной очереди транспортных средств, пересекающих границу страны.

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ФОТО: РИА Новости
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