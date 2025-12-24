Регионы получат 9,5 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам
Правительство РФ направит регионам 9,5 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам. Как сообщает RT, об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
На заседании кабмина он отметил, что речь идёт об учителях, медработниках, преподавателях вузов и техникумов, специалистах в области науки и культуры.
«Будем и дальше принимать решения для повышения благополучия людей, поддержки их доходов», - подчеркнул глава правительства, добавив, что это прямая обязанность государства.
Ранее кабмин списал долги по бюджетным кредитам 12 регионам на 29 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
