Регионы получат 9,5 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам

На заседании кабмина он отметил, что речь идёт об учителях, медработниках, преподавателях вузов и техникумов, специалистах в области науки и культуры.

«Будем и дальше принимать решения для повышения благополучия людей, поддержки их доходов», - подчеркнул глава правительства, добавив, что это прямая обязанность государства.

Ранее кабмин списал долги по бюджетным кредитам 12 регионам на 29 млрд рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».