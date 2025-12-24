Вассерман: В России не принято дарить подержанные подарки

Комментируя сообщения СМИ о том, что из-за экономических трудностей и пошлин американцы стали чаще покупать подержанные подарки к Новому году, он отметил, что известная ему часть русских обычаев «прямо запрещает дарить что-нибудь подержанное».

Также Вассерман указал, что экономические проблемы есть у всех, однако в России «ухудшение обстановки значительно меньше, чем в США».

«Этого достаточно, чтобы сомневаться, что наши люди могут последовать американскому примеру и дарить что-нибудь подержанное», - подчеркнул парламентарий.

Ранее сеть «Золотое Яблоко» провела исследование и выяснила, что 74% россиян не хотели бы получить на Новый год подарки в виде магнитиков и символических безделушек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».