Вассерман: В России не принято дарить подержанные подарки
В России весьма отрицательно относятся к передариванию подарков. Об этом в беседе «Газетой.Ru» заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман.
Комментируя сообщения СМИ о том, что из-за экономических трудностей и пошлин американцы стали чаще покупать подержанные подарки к Новому году, он отметил, что известная ему часть русских обычаев «прямо запрещает дарить что-нибудь подержанное».
Также Вассерман указал, что экономические проблемы есть у всех, однако в России «ухудшение обстановки значительно меньше, чем в США».
«Этого достаточно, чтобы сомневаться, что наши люди могут последовать американскому примеру и дарить что-нибудь подержанное», - подчеркнул парламентарий.
Ранее сеть «Золотое Яблоко» провела исследование и выяснила, что 74% россиян не хотели бы получить на Новый год подарки в виде магнитиков и символических безделушек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
