В Париже у инкассаторов украли ювелирные изделия и золото

По данным парижской прокуратуры, курьеров ограбил мужчина с пистолетом. Он ударил одного из инкассаторов, а после совершения преступления скрылся на скутере.

Отмечается, что общая стоимость похищенного составляет 160 тысяч евро (почти 15 млн рублей по текущему курсу). Самым дорогим предметоя является сапфир за 150 тысяч евро.

Ранее миллион долларов наличными в купюрах по 100 долларов пропал с борта самолета, летевшего из Цюриха в Нью-Йорк, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

