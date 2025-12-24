В Париже у инкассаторов украли ювелирные изделия и золото
Пять пакетов с ювелирными изделиями и золотом были похищены у инкассаторов в Париже. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает RT.
По данным парижской прокуратуры, курьеров ограбил мужчина с пистолетом. Он ударил одного из инкассаторов, а после совершения преступления скрылся на скутере.
Отмечается, что общая стоимость похищенного составляет 160 тысяч евро (почти 15 млн рублей по текущему курсу). Самым дорогим предметоя является сапфир за 150 тысяч евро.
Ранее миллион долларов наличными в купюрах по 100 долларов пропал с борта самолета, летевшего из Цюриха в Нью-Йорк, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Аптеки опровергли дефицит противовирусных препаратов
- В Париже у инкассаторов украли ювелирные изделия и золото
- Путину передали список осужденных для возможного помилования
- Михалкова призвали защитить подвергнутый цензуре фильм «Утомленные солнцем»
- ФСБ предотвратила в Тюменской области диверсию на объекте «Транснефти»
- Орбан предупредил о риске распада Евросоюза
- В Госдуме рассказали, как будут выглядеть профильные экзамены в педвузах
- Смертельная водка: Почему россияне перешли на нелегальный алкоголь
- Совет Федерации ввел штрафы за подключение «лишних» сим-карт
- «Прекрасные компаньоны!»: Кинолог объяснил любовь россиян к шпицам и корги
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru