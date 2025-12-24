Путин вручил награды Захаровой и Михалкову

Президент РФ Владимир Путин наградил народного артиста и кинорежиссёра Никиту Михалкова орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Об этом сообщает RT.

Путин наградил орденами Бабкину, Гришаеву и Канделаки

Кроме того, глава государства вручил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой, а журналисту и телеведущему Владимиру Соловьеву - орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Также российский лидер наградил замгендиректора «Газпром-Медиа Холдинг» Тину Канделаки орденом Александра Невского.

Ранее Путин вручил освободившим Северск участникам СВО медали «Золотая Звезда» Героя России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Валерий Шарифулин
