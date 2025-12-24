Путин вручил награды Захаровой и Михалкову
Президент РФ Владимир Путин наградил народного артиста и кинорежиссёра Никиту Михалкова орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Об этом сообщает RT.
Кроме того, глава государства вручил орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой, а журналисту и телеведущему Владимиру Соловьеву - орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.
Также российский лидер наградил замгендиректора «Газпром-Медиа Холдинг» Тину Канделаки орденом Александра Невского.
Ранее Путин вручил освободившим Северск участникам СВО медали «Золотая Звезда» Героя России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Курской области при атаке дронов повреждены четыре жилых дома
- Депутат Шолохов поддержал создание нацпроекта по строительству цирков
- В Адыгее осудили мужчину, вербовавшего девочек в радикальный ислам
- Юрист объяснил, как при разводе забрать подаренный автомобиль
- СМИ: Таможенники ЕС не пропускают новогодние посылки из России из-за «роскоши»
- Вассерман: В России не принято дарить подержанные подарки
- Регионы получат 9,5 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам
- Функция сообщения о кибермошенничестве появится на «Госуслугах»
- «Плесень, шум и бессонные ночи»: Ремонт дома в Подольске ударил по детям
- Путин вручил награды Захаровой и Михалкову
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru