«Жаропонижающих, спреев в нос много, они закончиться априори не могут. Все остальное – это уже препараты, которые нужно назначать по рекомендации врача. Но у нас люди начинают хватать сами какие-то препараты, не разбираясь. Вирус гриппа не лечится, здесь симптоматическое лечение. Поэтому специфических препаратов и нет. Все основные препараты есть в наличии. Нет препаратов, которые напрямую действуют на вирус гриппа. Сейчас противопростудные средства у нас все в основном российские, это иммуномодуляторы, которые повышают уровень иммунитета, позволяют организму лучше переносить вирусные заболевания», - отметил он.

По его словам, аптеки не могут держать все наименования лекарств, но никакого дефицита нет.

«Сейчас аптеки не делают глобальных запасов, так как это будут большие убытки, если все не продать. Поэтому есть минимальный ассортимент, который положено держать по всем нормативным документам. У нас в стране продаются более двадцати тысяч наименований лекарственных препаратов. В среднем в аптеке от полутора до двух с половиной тысяч лекарств. Люди сразу начинают писать, что препаратов нет, если не увидят «любимое» название. Но дефицита никакого нет», - добавил собеседник НСН.

