Функция сообщения о кибермошенничестве появится на «Госуслугах»
24 декабря 202518:06
Сообщать о случаях кибермошенничества россияне смогут посредством портала «Госуслуги». Как сообщает RT, об этом заявили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.
Отмечается, что данная функция появится благодаря новому законопроекту правительства.
«Это позволит оперативно фиксировать инциденты и автоматически информировать банки, операторов связи и цифровые платформы», — говорится в сообщении.
Ранее в Минцифры РФ заявили, что число пользователей портала «Госуслуги» достигло 120 млн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
