Функция сообщения о кибермошенничестве появится на «Госуслугах»

Сообщать о случаях кибермошенничества россияне смогут посредством портала «Госуслуги». Как сообщает RT, об этом заявили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

В Госдуме назвали способ защитить жилье от мошенников

Отмечается, что данная функция появится благодаря новому законопроекту правительства.

«Это позволит оперативно фиксировать инциденты и автоматически информировать банки, операторов связи и цифровые платформы», — говорится в сообщении.

Ранее в Минцифры РФ заявили, что число пользователей портала «Госуслуги» достигло 120 млн, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Наталья Чернохатова / ТАСС
