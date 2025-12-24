«Плесень, шум и бессонные ночи»: Ремонт дома в Подольске ударил по детям

Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» в 2025 году получал обращения со всей страны. Сигналы SOS приходили к нам из Кургана и Глазова, Керчи и Казани, Нижегородской, Тверской, Вологодской областей и многих других регионов, жители которых отчаялись достучаться со своими проблемами до чиновников.

Пока местные власти бездействуют, крайними оказываются и дети, и пенсионеры, и взрослые. Так, на днях к нам обратилась многодетная семья из Подольска, жизнь которой превратил в ад ремонт, последствиями которого стал гул в трубах днем и ночью.

Ну а в Калининграде ближе к Новому году закипела «битва» энергетиков с провайдерами, из-за которой сразу два СНТ больше трех недель сидят без интернета.