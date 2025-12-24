«Плесень, шум и бессонные ночи»: Ремонт дома в Подольске ударил по детям
Замена труб в подольской пятиэтажке обернулась грохотом в батареях, от которого взрослые хватаются за головы, а дети прячутся по ночам в наушниках.
Социальный проект Национальной службы новостей «Кривая линия» в 2025 году получал обращения со всей страны. Сигналы SOS приходили к нам из Кургана и Глазова, Керчи и Казани, Нижегородской, Тверской, Вологодской областей и многих других регионов, жители которых отчаялись достучаться со своими проблемами до чиновников.
Пока местные власти бездействуют, крайними оказываются и дети, и пенсионеры, и взрослые. Так, на днях к нам обратилась многодетная семья из Подольска, жизнь которой превратил в ад ремонт, последствиями которого стал гул в трубах днем и ночью.
Ну а в Калининграде ближе к Новому году закипела «битва» энергетиков с провайдерами, из-за которой сразу два СНТ больше трех недель сидят без интернета.
***
До Подольска сегодня можно легко доехать от Москвы по МЦД, однако это не уберегло его жителей от горе-ремонтников, превративших жизнь пятиэтажки на улице Свердлова в суровое испытание. Гул в батареях в квартирах людей не утихает уже несколько месяцев, подвал постоянно затапливает нечистотами, а по стенам побежала плесень. Многодетные семьи не понимают, как жить в таки условиях.
«В июле этого года у нас в квартирах начались менять стояки ГВС и ХВС, канализацию, отопление, батареи. Закончили где-то в начале сентября и после этого у нас пошли проблемы. Была проблема с нарушением симметрии при установки батареи, ее кое-как исправили, но после этого гул в батареях усилился, появились какие-то "растрескивания". Подрядчик утверждает, что это из-за того, что некоторые жители перекрывают батареи, но это всегда делали и до замены труб, но никогда ничего не шумело. Спать невозможно, нормальный сон потерян. К нам приходили представители Роспотребнадзора, делали замеры шума и говорят: у вас явное превышение. При норме 25 децибел у нас шум в вечернее время после 11 составляет 37-38 дБ, а сейчас он явно усилился», - рассказал житель проблемного дома.
По его словам, больше всего от этого страдают дети.
«У меня ребенок спит в маленькой комнате у батареи и говорит: "Пап, уже хочется наушники надеть", а двухлетняя дочка пока не понимает, что происходит. Сосед говорит: "Я себе купил беруши и тебе советую". Но в моем случае это не прокатит, потому что детям я вставлять беруши не буду. Соседка на втором этаже сказала, что попыталась поспать в детской у батареи, но это невозможно. Еще одна соседка, из квартиры напротив, рассказала, что ее мать в возрасте вообще спать не может и уходит в другое место. Она говорит: "У меня уже до такой степени нервозность, что это просто жесть"», - подчеркнул собеседник НСН.
Помимо этого, в доме постоянно заливает подвал, от чего в квартирах на нижних этажах стоит зловоние и появляется плесень.
«У нас в подвале все трубы поменяли, и канализацию в том числе. При этом от фундамента до самих колодцев у нас остались старые трубы, а дому уже 40 лет. Сейчас эти "выпуски" от фундамента до колодца - как горлышко в бутылке, они забиваются моментально. По стенам идет грибок, плесень, вы ужаснетесь! Когда подвал начинает заливать, грибок начинает благоухать всеми красками. Я от него никак не могу избавиться, это просто невозможно», - подчеркнул житель дома на Свердлова.
Мы попросили главу Минстроя и ЖКХ России Ирека Файзуллина помочь жителям Подольска.
***
Тем временем в Калининграде сотни домов в СНТ «Победа» и «Утро» уже третью неделю остаются без интернета. Причина – «войны» энергетиков с провайдерами. Одни приезжают и срезают провода со столбов, другие их натягивают обратно, а крайними оказываются простые люди.
«Эта проблема коснулась 700 домов в наших СНТ примерно месяц назад. Приезжает машина, срезает провода и уезжает. Дело в том, что энергетики выставляют интернет-провайдерам огромный размер аренды за столбы, с которым те не согласны. Юмор ситуации в том, что столбы принадлежат СНТ, их просто передали энергетикам как балансодержателю, а они установили конскую аренду, в 50 раз подняли ценник. Уже три недели без интернета сидит половина СНТ. Кому-то кусочками они интернет восстанавливают, но кто знает что будет после Нового года? Провайдер сам восстанавливает эти провода, но в последний раз им это надоело, и они не делали ничего, пока тут вой не поднялся. Сейчас у энергетиков якобы мораторий на дальнейшую обрезку. Возможно, это было связано с "прямой линией" президента, а год кончится и они опять начнут», - рассказал НСН один из местных жителей.
Мы обратились к калининградскому губернатору Алексею Беспрозванных с просьбой разобраться в ситуации.
***
Для того чтобы отправить жалобу в «Кривую линию», следует заполнить форму в одноименном разделе на сайте NSN.FM и подробно рассказать о своей проблеме.
Ваше обращение тщательно изучат журналисты информационного агентства. О самых сложных и актуальных проблемах мы расскажем на сайте НСН и в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕго Радио», ROCK FM, Радио JAZZ и «Радио Родных Дорог».
О вашей проблеме узнают более трех миллионов человек. «Кривую линию НСН» слушают более чем в ста городах России. Мы вам поможем!
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Курской области при атаке дронов повреждены четыре жилых дома
- Депутат Шолохов поддержал создание нацпроекта по строительству цирков
- В Адыгее осудили мужчину, вербовавшего девочек в радикальный ислам
- Юрист объяснил, как при разводе забрать подаренный автомобиль
- СМИ: Таможенники ЕС не пропускают новогодние посылки из России из-за «роскоши»
- Вассерман: В России не принято дарить подержанные подарки
- Регионы получат 9,5 млрд рублей на повышение зарплат бюджетникам
- Функция сообщения о кибермошенничестве появится на «Госуслугах»
- «Плесень, шум и бессонные ночи»: Ремонт дома в Подольске ударил по детям
- Путин вручил награды Захаровой и Михалкову
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru