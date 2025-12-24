СМИ: Таможенники ЕС не пропускают новогодние посылки из России из-за «роскоши»
Европейские таможенники разворачивают новогодние посылки из России. Как пишет Telegram-канал Shot, они объясняют это тем, что «российские товары — это роскошь».
Сообщается, что подобные проблемы возникают на границе с Германией и Австрией. Местные таможенники указывают на статьи 28 и 29 Договора о функционировании Евросоюза, которые разрешают отдельным государствам вводить ограничения на ввоз товаров.
В итоге «российской роскошью» стали новогодние посылки с новогодними украшениями, игрушками и прочими подарками. В частности, москвичка, отправившая близким ёлочную игрушку в виде машинки, через несколько недель получила её обратно с наклейкой о запрете ввоза.
Ранее таможенники Шереметьево пресекли контрабанду кубинских сигар почти на 1,5 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
