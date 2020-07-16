США давят «Северный поток-2» свежими санкциями. Европа готовит ответ

По его мнению, очередные санкции со стороны США «ничего нового не привнесут», Россия сознательно идет на нарушение санкций, потому что ей важнее достроить трубопровод.

«Как было запрещено достраивать, так и осталось. «Газпром» намеренно идет на нарушение этих санкций, потому что для него достроить «Северный поток-2» гораздо важнее. В любом случае будут достраивать «Северный поток-2», это принципиальный вопрос для России», — подчеркнул собеседник.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что новые санкции, которые рассматриваются в США против «Северного потока-2», не имеют отношения к правовым нормам. По ее словам, Берлин считает правильным завершить проект и работает над этим. При этом глава комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст направил в США письмо, призвав уважать решения Евросоюза и отказаться от санкций против «Северного потока-2».

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН выразил уверенность, что Берлин непременно ответит на подобный энергетический шантаж со стороны Вашингтона.

«Германия должна ответить. Это очень трудно без поддержки контрсанкций в Европе. Однако Германия была бы не Германией, если бы просто проглотила эту пилюлю. Это невозможно! Но вот что делать — это, конечно, большой вопрос», — сказал Рар.

В настоящее время строительство газопровода «Северного потока-2» остановлено до 26 июля. Пока он завершен на 94%. В «Газпроме» надеются запустить в конце 2020 или в начале 2021 года.

