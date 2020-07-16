США давят «Северный поток-2» свежими санкциями. Европа готовит ответ
Эксперты в эфире НСН высказали мнение, устоит ли Европа перед американскими санкциями по «Северному потоку-2».
Госсекретарь США Майк Помпео пригрозил компаниям, решившим инвестировать в российский газопровод «Северный поток-2», санкциями. Вашингтон включил этот газопровод наряду с второй ниткой «Турецкого потока» в новую редакцию рекомендаций к закону CAATSA (»О противостоянии противникам Америки посредством санкций»). В компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором «Северного потока-2», напомнили, что ряд стран ЕС инвестируют в проект почти 1 млрд евро, потому в случае невозможности завершить строительство, европейцы будут вынуждены платить за газ на миллиарды долларов больше.
Между тем, власти Дании 6 июля дали добро на завершение работ по укладке газопровода «Северный поток-2» в свой акватории. Эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН назвал разрешение Дании «победой «Газпрома».
«В какой-то степени это можно считать победой, потому что теперь, помимо «Академика Черского», «Газпром» сможет использовать и судно «Фортуна». Это судно находится сейчас в немецком порту Муркан и ждет начала работ. Возможно, одним из условий, почему “Газпром” не начинал достраивать «Северный поток-2», было ожидание решения датчан», — сказал Юшков.
По его мнению, очередные санкции со стороны США «ничего нового не привнесут», Россия сознательно идет на нарушение санкций, потому что ей важнее достроить трубопровод.
«Как было запрещено достраивать, так и осталось. «Газпром» намеренно идет на нарушение этих санкций, потому что для него достроить «Северный поток-2» гораздо важнее. В любом случае будут достраивать «Северный поток-2», это принципиальный вопрос для России», — подчеркнул собеседник.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что новые санкции, которые рассматриваются в США против «Северного потока-2», не имеют отношения к правовым нормам. По ее словам, Берлин считает правильным завершить проект и работает над этим. При этом глава комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст направил в США письмо, призвав уважать решения Евросоюза и отказаться от санкций против «Северного потока-2».
Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН выразил уверенность, что Берлин непременно ответит на подобный энергетический шантаж со стороны Вашингтона.
«Германия должна ответить. Это очень трудно без поддержки контрсанкций в Европе. Однако Германия была бы не Германией, если бы просто проглотила эту пилюлю. Это невозможно! Но вот что делать — это, конечно, большой вопрос», — сказал Рар.
В настоящее время строительство газопровода «Северного потока-2» остановлено до 26 июля. Пока он завершен на 94%. В «Газпроме» надеются запустить в конце 2020 или в начале 2021 года.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
746 тыс.+6 422 / сут.
Умерли
11 770+156 / сут.
Выздоровели
523 тыс.+10 424 / сут.
- Оператор «Бриллиантовой руки» скончался от коронавируса
- Новости за ночь: Обманутых дольщиков в России станет больше
- Новости за ночь: Семь человек погибли при крушении самолёта-разведчика в Турции
- Новости за ночь: Хакеры взломали Twitter-аккаунты Маска, Обамы и других знаменитостей
- Новости за ночь: МИД России призвал Грузию пресечь провокации на границе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru