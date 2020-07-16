США давят «Северный поток-2» свежими санкциями. Европа готовит ответ

Эксперты в эфире НСН высказали мнение, устоит ли Европа перед американскими санкциями по «Северному потоку-2».  

Госсекретарь США Майк Помпео пригрозил компаниям, решившим инвестировать в российский газопровод «Северный поток-2», санкциями. Вашингтон включил этот газопровод наряду с второй ниткой «Турецкого потока» в новую редакцию рекомендаций к закону CAATSA (»О противостоянии противникам Америки посредством санкций»). В компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором «Северного потока-2», напомнили, что ряд стран ЕС инвестируют в проект почти 1 млрд евро, потому в случае невозможности завершить строительство, европейцы будут вынуждены платить за газ на миллиарды долларов больше.

Между тем, власти Дании 6 июля дали добро на завершение работ по укладке газопровода «Северный поток-2» в свой акватории. Эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН назвал разрешение Дании «победой «Газпрома».

«В какой-то степени это можно считать победой, потому что теперь, помимо «Академика Черского», «Газпром» сможет использовать и судно «Фортуна». Это судно находится сейчас в немецком порту Муркан и ждет начала работ. Возможно, одним из условий, почему “Газпром” не начинал достраивать «Северный поток-2», было ожидание решения датчан», — сказал Юшков.

Меркель высказалась по поводу новых санкций США против «Северного потока — 2»

По его мнению, очередные санкции со стороны США «ничего нового не привнесут», Россия сознательно идет на нарушение санкций, потому что ей важнее достроить трубопровод.

«Как было запрещено достраивать, так и осталось. «Газпром» намеренно идет на нарушение этих санкций, потому что для него достроить «Северный поток-2» гораздо важнее. В любом случае будут достраивать «Северный поток-2», это принципиальный вопрос для России», — подчеркнул собеседник.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что новые санкции, которые рассматриваются в США против «Северного потока-2», не имеют отношения к правовым нормам. По ее словам, Берлин считает правильным завершить проект и работает над этим. При этом глава комитета бундестага по вопросам экономики и энергетики Клаус Эрнст направил в США письмо, призвав уважать решения Евросоюза и отказаться от санкций против «Северного потока-2».

Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН выразил уверенность, что Берлин непременно ответит на подобный энергетический шантаж со стороны Вашингтона.

«Германия должна ответить. Это очень трудно без поддержки контрсанкций в Европе. Однако Германия была бы не Германией, если бы просто проглотила эту пилюлю. Это невозможно! Но вот что делать — это, конечно, большой вопрос», — сказал Рар.

В настоящее время строительство газопровода «Северного потока-2» остановлено до 26 июля. Пока он завершен на 94%. В «Газпроме» надеются запустить в конце 2020 или в начале 2021 года.

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ФОТО: РИА Новости/Михаил Голенков
ТЕГИ:Санкции СШАСеверный Поток-2
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