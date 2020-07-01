Меркель высказалась по поводу новых санкций США против «Северного потока — 2»

По мнению канцлера ФРГ Ангелы Меркель, новые санкции, которые рассматриваются в США против газопровода «Северный поток — 2», не имеют отношения к правовым нормам. Об этом сообщает Reuters.

Меркель считает, что экономические санкции США против строительства «Северного потока-2» «не соответствуют пониманию (вопросов) права», принятому в Германии.

Также Меркель добавила, что немцы считают правильным завершить проект и работают над этим.

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