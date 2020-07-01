Меркель высказалась по поводу новых санкций США против «Северного потока — 2»

По мнению канцлера ФРГ Ангелы Меркель, новые санкции, которые рассматриваются в США против газопровода «Северный поток — 2», не имеют отношения к правовым нормам. Об этом сообщает Reuters.

Меркель считает, что экономические санкции США против строительства «Северного потока-2» «не соответствуют пониманию (вопросов) права», принятому в Германии.

Также Меркель добавила, что немцы считают правильным завершить проект и работают над этим.

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Напомним, в сенате США в проект бюджета национальной обороны решили включить дополнительные санкции, направленные против российского газопровода «Северный поток-2».

Ранее немецкий политолог Александр Рар рассказал НСН, чем именно сможет ответить ФРГ на планируемые США санкции против «Северного потока — 2». ФРГ может поступить также, как при введенном Штатами запрете немецким компаниям торговать с Ираном, считает эксперт.

«Думаю, немцы смогут реактивировать старый закон. Когда американцы запрещали немецким фирмам торговать с Ираном, немецкое правительство поддерживало эту торговлю. Немецким фирмам не только разрешалось по закону, но их заставляли даже работать с Ираном и не подчиняться американским санкциям. Насколько все это эффективно в нынешнем мире, где США пользуются всеми своими инструментами, финансовым оружием, чтобы фактически поставить Европу на колени, насколько этот национальный закон в Германии сможет действовать — большой вопрос», —отметил немецкий политолог.


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ФОТО: flickr.com // PolitVesti.com
ТЕГИ:Северный Поток-2Санкции СШАСШАГерманияАнгела Меркель
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