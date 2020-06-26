Немецкий политолог: Германия не проглотит пилюлю американских санкций

Чтобы ввести ответные меры в отношении Штатов, ФРГ должна заручиться поддержкой всех государств Евросоюза, что практически нереально.

«Во-первых, Германия сама не сможет ответить. Ей нужна поддержка всех других европейских стран. Санкции против США может принимать только Европа в полном консенсусе, а внутри Европы есть такие государства как Польша, прибалтийские страны, которые будут блокировать любые шаги других европейцев против Америки. Есть восточноевропейские страны, которые открыто приветствуют американские санкции против Западной Европы, особенно против Германии. Они хотят, чтобы ее наказали за сотрудничество с Россией. До того углубился раскол в Европе в вопросе сотрудничества с РФ», — пояснил собеседник НСН.

Тем не менее, если Европа не ответит сейчас на такой «шантаж по энергетической безопасности», то завтра Америка начнет шантажировать ее по Китаю.

«Это все на повестке дня у американцев. Поэтому Германия должна ответить. Это очень трудно без поддержки контрсанкций в Европе. Однако Германия была бы не Германией, если бы просто проглотила эту пилюлю. Это невозможно! Но вот что делать — это, конечно, большой вопрос», — уверен Рар.

Правительство может поступить также, как при введенном Штатами запрете немецким компаниям торговать с Ираном, считает эксперт.

«Думаю, немцы смогут реактивировать старый закон. Когда американцы запрещали немецким фирмам торговать с Ираном, немецкое правительство поддерживало эту торговлю. Немецким фирмам не только разрешалось по закону, но их заставляли даже работать с Ираном и не подчиняться американским санкциям. Насколько все это эффективно в нынешнем мире, где США пользуются всеми своими инструментами, финансовым оружием, чтобы фактически поставить Европу на колени, насколько этот национальный закон в Германии сможет действовать — большой вопрос», —отметил немецкий политолог.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правительстве Германии сообщило, что Берлин готовит ответные меры на возможное введение Белым домом дополнительных ограничений. Новые санкции США могут затронуть ряд европейских компаний и банков, а также правительственные организации. Все они причастны к реализации «Северного потока — 2». Ранее остановила работы швейцарская Allseas, занимавшаяся прокладкой газопровода.



