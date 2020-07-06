«Фортуна» улыбнулась: Дания разрешила «Газпрому» достроить «Северный поток-2»

Власти Дании дали разрешение на завершение работ по укладке газопровода «Северный поток-2» в свой акватории. Датское энергетическое агентство дало добро на достройку с использованием судна, оснащенного системой якорного позиционирования. Ранее было разрешено работать на этой территории лишь судам с динамическим позиционированием.

Эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН назвал разрешение Дании победой «Газпрома».

«В какой-то степени это можно считать победой, потому что теперь, помимо «Академика Черского», «Газпром» сможет использовать и судно «Фортуна». Это судно находится сейчас в немецком порту Муркан и ждет начала работ. Возможно, одним из условий, почему Газпром не начинал достраивать «Северный поток-2», было ожидание решения датчан», - сказал Юшков.

Он также отметил, что «Газпром» мог тянуть с продолжением строительства, чтобы собрать «флот из своих российских судов».