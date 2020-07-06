«Фортуна» улыбнулась: Дания разрешила «Газпрому» достроить «Северный поток-2»
Аналитик рассказал в эфире НСН, что означает последнее решение Дании по российскому газопроводу
Власти Дании дали разрешение на завершение работ по укладке газопровода «Северный поток-2» в свой акватории. Датское энергетическое агентство дало добро на достройку с использованием судна, оснащенного системой якорного позиционирования. Ранее было разрешено работать на этой территории лишь судам с динамическим позиционированием.
Эксперт финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН назвал разрешение Дании победой «Газпрома».
«В какой-то степени это можно считать победой, потому что теперь, помимо «Академика Черского», «Газпром» сможет использовать и судно «Фортуна». Это судно находится сейчас в немецком порту Муркан и ждет начала работ. Возможно, одним из условий, почему Газпром не начинал достраивать «Северный поток-2», было ожидание решения датчан», - сказал Юшков.
Он также отметил, что «Газпром» мог тянуть с продолжением строительства, чтобы собрать «флот из своих российских судов».
«Возможно, «Газпром» ожидал прихода в акваторию Балтийского моря судов «Остап Шеремет» и «Иван Сидоркин». Это суда снабжения, которые, видимо, будут доставлять трубы судам-трубоукладчикам», - пояснил собеседник НСН.
«Фортуна» уже была задействована в строительстве «Северного потока – 2» - строила газопровод в российской акватории и частично в немецкой акватории.
«Судно нормальное, может прекрасно работать, никаких рисков для экологии не создает, что датчане и признали. Возможно, так вернемся к модели строительства двумя судами. В сумме нужно достроить около 130 км. Одна нитка построена в большей степени, там осталось проложить всего 46 км», - уточнил эксперт.
Напомним, в декабре 2019 года США ввели санкции против компаний, задействованных в строительстве «Северного потока-2». После этого трубоукладчик, принадлежащий швейцарской Allseas, был вынужден покинуть место проведения работ. Для строительства могло применяться лишь судно с динамическим позиционированием «Академик Черский».
По мнению Игоря Юшкова новые санкции со стороны США «ничего нового не привнесут».
«Как было запрещено достраивать, так и осталось. Газпром намеренно идет на нарушение этих санкций, потому что для него достроить «Северный поток – 2» гораздо важнее. В любом случае будут достраивать «Северный поток – 2», это принципиальный вопрос для России», - заключил собеседник.
Ранее НСН сообщала, что по мнению канцлера ФРГ Ангелы Меркель, новые санкции, которые рассматриваются в США против газопровода «Северный поток — 2», не имеют отношения к правовым нормам.
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