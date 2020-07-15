Оператор «Северного потока - 2» ответил на угрозы США о введении санкций
В компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором «Северного потока -2 » прокомментировали угрозы США о введении санкций в отношении предприятий, участвующих в строительстве газопровода. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению оператора, эти санкции отражают пренебрежение интересами европейской промышленности. В Nord Stream 2 AG напомнили, что ряд стран ЕС инвестируют в проект почти 1 млрд евро и в случае отсутствия возможности завершить строительство, европейцы будут вынуждены платить за газ на миллиарды долларов больше.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru