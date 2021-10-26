«Польша и Украина не спасут»: Молдавия ищет альтернативу российскому газу

Правительство Молдавии на фоне спора с российской компанией «Газпром» решило закупить газ у Польши. Об этом сообщает пресс-служба кабмина. Кишинев подписал контракт на пробную закупку 1 миллиона кубометров газа. Договор заключен между молдавской госкомпанией Energocom и польской PGNiG. Молдавские власти подчёркивают, что это первая покупка газа из альтернативных источников в истории страны.

А накануне стало известно, что Украина на условии возврата поставит газ Молдавии, которая столкнулась с дефицитом топлива на фоне затянувшихся переговоров с «Газпромом». Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он подчеркнул, что с такой просьбой к украинскому правительству обратилась премьер Молдавии Наталья Гаврилица.

Комментируя это заявление, директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» сообщил, что газовые договоренности Молдавии с Украиной являются антикризисным шагом, который никак не повлияет на переговоры Кишинева с «Газпромом».

«Никак не повлияет (на переговоры Молдавии с «Газпромом» - прим. НСН). Это антикризисный вариант, чтобы они просто физически не замерзли и не остались без тепла. Нужно было что-то предпринимать. В целом, для того, чтобы "зайти" в осенне-зимний сезон и продлить переговорный процесс с "Газпромом", 700 млн кубометров – это нормально. Всего Молдавия потребляет около 3 млрд кубометров газа, из которых 1,2 млрд кубов – это часть Молдавии, а 1,8 - Приднестровья. В зимний период они потребляют в районе 350 млн кубов в месяц. Соответственно, на пару месяцев им хватит», - сказал Пикин.

При этом он отметил, что Молдавии выгоднее заплатить долг России, чем пролонгировать контракт с «Нафтогазом» до конца зимнего периода.