«Хватит на пару месяцев». В Москве оценили договоренности Молдавии с Украиной по газу
Молдавии выгоднее заплатить долг «Газпрому», чем покупать газ у Украины до конца зимнего периода, сказал НСН Сергей Пикин.
Газовые договоренности Молдавии с Украиной являются антикризисным шагом, который никак не повлияет на переговоры Кишинева с «Газпромом», сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.
Ранее стало известно, что Молдавия (Energocom) и Украина («Нафтогаз») подписали рамочное соглашение о поставках в эту страну до 700 млн кубометров газа в случае необходимости. Это произошло на фоне проблем с подписанием нового контракта между «Газпромом» и Молдавией, имеющей перед российской компанией долг на $700 млн.
«Никак не повлияет (на переговоры Молдавии с «Газпромом» - прим. НСН). Это антикризисный вариант, чтобы они просто физически не замерзли и не остались без тепла. Нужно было что-то предпринимать. В целом, для того, чтобы «зайти» в осенне-зимний сезон и продлить переговорный процесс с «Газпромом», 700 млн кубометров - это нормально. Всего Молдавия потребляет около 3 млрд кубометров газа, из которых 1,2 млрд кубов – это часть Молдавии, а 1,8 - Приднестровья. В зимний период они потребляют в районе 350 млн кубов в месяц. Соответственно, на пару месяцев им хватит», - сказал Пикин.
При этом он отметил, что Молдавии выгоднее заплатить долг России, чем пролонгировать контракт с «Нафтогазом» до конца зимнего периода.
«Если они продлят этот контракт до конца зимнего периода, «Северный поток-2» будет запущен поздно и цена на газ в Европе всю зиму продержится на уровне от $1000 за тысячу кубов и выше, переплата будет выше, чем те долги, которые накопились. Проще заплатить», - подчеркнул директор Фонда энергетического развития.
По его мнению, действия Молдавии – это политический шаг, который страна вряд ли потянет.
«Это политический шаг, показывающий определенную независимость. Мол, мы не готовы платить долги, которые когда-то получились, мы с ними не совсем согласны и, чтобы нашу независимость не продавить, мы попытаемся переплачивать. Но насколько хватит возможностей Молдавии? Я думаю, что они не готовы будут так легко переплачивать в полтора раза. Молдавия надеется, что «Северный поток-2» сейчас введут, цены упадут и, может быть, цена будет не $1000-1200, а $500, что уже приятнее. Они пытаются отсрочить момент, когда нужно принять решение, но любая отсрочка стоит денег», - пояснил Пикин.
Он также разъяснил, откуда берет газ Украина и по каким ценам будет продавать его в Молдавию.
«Украина сама ежегодно покупает порядка 10 млрд кубометров газа. Для того, чтобы поставить его в Молдавию, она должна купить больше газа. Какой газ она покупает? Это российский газ, который проходит транзитом через ее территорию и выходит на границу с Евросоюзом. Там «Газпром» продает его европейским трейдерам, а те перепродают «Нафтогазу», но дороже. Обратным реверсом Украина получает этот газ, как будто они купили европейский газ. Но если раньше это «дороже» не сильно отличалось от долгосрочных контрактов, то сейчас отличия в разы, поскольку трейдеры ориентируются на спотовую, биржевую цену, которая сейчас достигла $1000. Они будут продавать это Украине, и, естественно, «Нафтогаз» не будет перепродавать Молдавии себе в убыток. Эта цена будет явно выше того, что предложил «Газпром», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
На минувшей неделе прошли российско-молдавские переговоры по цене на поставки российского газа. Молдавия настаивала на снижении его стоимости на 50%, однако Москва предложила скидку в 25% при условии погашения долга Кишинева - около $700 млн - в течение трех лет. «Газпром» пригрозил приостановить поставки газа молдавской стороне, если Кишинев не погасит долг и не подпишет новый контракт с 1 декабря.
Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов подчеркнул, что «здесь нет никакой политики», поскольку компания не может работать себе в убыток.
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