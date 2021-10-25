Самим-то хватит? Киев отдаст свой газ молдаванам
Украина сможет поставлять газ Молдавии лишь в ущерб интересам своего населения, отметил Александр Фролов.
Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в интервью с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» высмеял заявления украинской стороны о достигнутом рамочном соглашении на поставку 700 миллионов кубометров газа в Молдавию. Ранее о подписании такого договора сообщила газета «Экономическая правда» со ссылкой на источник в украинском правительстве. В «Газпроме», в свою очередь, заявляли о возможности полного прекращения газовых поставок в Молдавию из-за неготовности Кишинева покупать топливо по рыночной цене.
«У Киева не всё благополучно с запасами газа. Было закачано порядка 18 миллиардов кубических метров, но примерно четверть этого газа находится в подземных хранилищах в режиме таможенного склада и Украине не принадлежит, еще как минимум 4 миллиарда кубов – это буферный газ, его просто нельзя поднять. В итоге никто толком не может сказать, сколько конкретно газа Украина может поднять. Точнее, боятся сказать, потому что это может вызвать вполне обоснованную панику среди населения. Вся эта клоунада в стиле «а мы вам 700 миллионов поставим» – другой вопрос, а самой Украине хватит? Или же этот газ будет браться на бирже и перепродаваться Молдавии втридорога? В таком случае, что мешает молдаванам самим пойти на биржу пойти и купить газ – если он есть», - выразил недоумение Фролов.
Вопрос лишь в том, чтобы Молдавия смогла найти деньги на эти поставки, уверен замдиректора Института национальной энергетики.
«Все упирается в стоимость самих поставок и накопленный Молдавией долг, 700-720 миллионов. Молдавия может получить российский газ с хорошей скидкой в 25%, но с условием признания и оплаты долга. Они надеются надавить на «Газпром», ведя переговоры с Украиной, но, я думаю, «Газпром» в курсе, кто такой «Нафтогаз» и сколько у него газа, и никого это «рамочное соглашение» с клоунами из «Нафтогаза» не убедит. Исполнить «Нафтогаз» его может. Если ему наплевать на потребителей внутри Украины, то пожалуйста, можно хоть сейчас. Но если брать надежность поставок внутри страны, то это безумие, и так делать нельзя», - отметил он.
По словам Фролова, Молдавия также навредила сама себе, перейдя на рыночные цены на газ без привязки к нефтяным котировкам.
«Долгие годы Молдавия верстала свое законодательство по образцу Евросоюза. Нефтяная привязка цены сменилась спотовой по настоянию, даже по требованию Молдавии. Поэтому цена на газ сегодня должна быть минимум 1000 долларов, со скидкой – 600 долларов. Но денег у Молдавии нет, и как конкретно она будет расплачиваться с «Нафтогазом», мне тоже непонятно. Притом за ту же сумму, которую они могут потратить на 700 миллионов кубометров газа у Украины, можно купить около 1,2 миллиарда кубометров у России. Но, понимаете, красиво жить не запретишь! Мы живем в восхитительно веселое время», - сыронизировал эксперт.
При это ранее экс-спикер парламента Приднестровья Александр Щерба в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал договариваться с Россией, не дожидаясь того момента, когда «Газпром» займёт более жесткую позицию, в результате чего пострадают жители и левого, и правого берега Днестра.
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