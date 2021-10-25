Самим-то хватит? Киев отдаст свой газ молдаванам

Вопрос лишь в том, чтобы Молдавия смогла найти деньги на эти поставки, уверен замдиректора Института национальной энергетики.

«Все упирается в стоимость самих поставок и накопленный Молдавией долг, 700-720 миллионов. Молдавия может получить российский газ с хорошей скидкой в 25%, но с условием признания и оплаты долга. Они надеются надавить на «Газпром», ведя переговоры с Украиной, но, я думаю, «Газпром» в курсе, кто такой «Нафтогаз» и сколько у него газа, и никого это «рамочное соглашение» с клоунами из «Нафтогаза» не убедит. Исполнить «Нафтогаз» его может. Если ему наплевать на потребителей внутри Украины, то пожалуйста, можно хоть сейчас. Но если брать надежность поставок внутри страны, то это безумие, и так делать нельзя», - отметил он.

По словам Фролова, Молдавия также навредила сама себе, перейдя на рыночные цены на газ без привязки к нефтяным котировкам.

«Долгие годы Молдавия верстала свое законодательство по образцу Евросоюза. Нефтяная привязка цены сменилась спотовой по настоянию, даже по требованию Молдавии. Поэтому цена на газ сегодня должна быть минимум 1000 долларов, со скидкой – 600 долларов. Но денег у Молдавии нет, и как конкретно она будет расплачиваться с «Нафтогазом», мне тоже непонятно. Притом за ту же сумму, которую они могут потратить на 700 миллионов кубометров газа у Украины, можно купить около 1,2 миллиарда кубометров у России. Но, понимаете, красиво жить не запретишь! Мы живем в восхитительно веселое время», - сыронизировал эксперт.

При это ранее экс-спикер парламента Приднестровья Александр Щерба в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал договариваться с Россией, не дожидаясь того момента, когда «Газпром» займёт более жесткую позицию, в результате чего пострадают жители и левого, и правого берега Днестра.

