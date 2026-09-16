В школе во Владивостоке дети, а после их родители устроили драку
Дети устроили драку в одной из школ Владивостока, а затем подрались их родители, которые пришли выяснять отношения. Об этом сообщили в управлении МВД по Приморскому краю.
«В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники полиции обнаружили публикацию о том, что в общеобразовательном учреждении... произошла драка с участием несовершеннолетних, а впоследствии - и их родителей», - отметили в ведомстве.
Правоохранители проводят проверку.
Как сообщила прокуратура региона, драка между учениками произошла 11 сентября в школе №48. Позже возник конфликт между законными представителями учащихся. Обстоятельства инцидента и личности участников устанавливаются.
Ранее в подмосковном Воскресенске подростки устроили массовую драку, после ЧП возбудили уголовное дело о хулиганстве, пишет 360.ru.
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