Деньги есть: в Приднестровье посоветовали Кишиневу договориться с «Газпромом»

«Газпром» пригрозил остановить поставки газа в Молдавию, если Кишинев не оплатит долг. По словам официального представителя «Газпрома» Сергея Куприянова, сейчас он составляет 433 миллиона долларов. А с учётом просроченных платежей сумма превышает 700 миллионов долларов. Он также отметил, что в случае, если оплата не будет произведена полностью и новый контракт не будет подписан в срок, «Газпром» остановит поставки в Молдавию. Куприянов подчеркнул, что «здесь нет никакой политики»: «Газпром» не может работать себе в убыток.

Бывший спикер парламента Приднестровья Александр Щерба в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал не дожидаться момента, когда «Газпром» займёт более жесткую позицию, в результате чего пострадают жители и левого, и правого берега. Долг со стороны Приднестровья, по его слова, не критический.

«Если речь идёт об историческом долге, то, по разным оценкам, сумма измеряется в три-три с половиной миллиарда долларов, в зависимости от пени. Некоторые считают, что она даже больше. Но при этом, у Приднестровья есть своя система координат. Во-первых, на нашей территории находится большая газокомпрессорная станция. Во-вторых, через территорию Приднестровья также проходит труба, и расчёты за транзит имеют взаимовыгодный характер. В-третьих, на территории Приднестровья есть площади земли, которые выделены под размещение российского контингента, в том числе, и оперативной группировки российских войск. И речь идёт о платежах за пользование, арендных платежах и так далее. Поэтому этот вопрос сложный, и у каждой стороны есть своя система аргументов, если речь идёт об исторических долгах. Но, насколько я понимаю, вот эти либо 400, либо 700 миллионов долларов – это текущая задолженность. Если текущая задолженность у Приднестровья и присутствует, то, насколько я понимаю, она может быть погашена. Соответствующее заявление у властей Приднестровья имелось. Мы, как сторона переговорного процесса, на этом раунде не присутствовали. Поэтому сложно говорить, как компания "Газпром" относится и взаимодействует с той частью, которая принадлежит Приднестровью, но в целом могу сказать, что в данном случае, если "Газпром" займёт более жесткую позицию, то, безусловно, пострадают жители и правого, и левого берега»,- отметил собеседник «Радиоточки НСН».

Кроме того, Щерба выразил надежду на то, что у властей Кишинева найдётся мудрость для того, чтобы не поднимать политические лозунги и не действовать какими-то геополитическими форматами и клише. А, сев за стол переговоров, во главу угла поставить экономические интересы своего государства и реальные потребности людей.