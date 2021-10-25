Деньги есть: в Приднестровье посоветовали Кишиневу договориться с «Газпромом»
Экс-спикер парламента Приднестровья призвал не дожидаться момента, когда «Газпром» займёт более жёсткую позицию.
«Газпром» пригрозил остановить поставки газа в Молдавию, если Кишинев не оплатит долг. По словам официального представителя «Газпрома» Сергея Куприянова, сейчас он составляет 433 миллиона долларов. А с учётом просроченных платежей сумма превышает 700 миллионов долларов. Он также отметил, что в случае, если оплата не будет произведена полностью и новый контракт не будет подписан в срок, «Газпром» остановит поставки в Молдавию. Куприянов подчеркнул, что «здесь нет никакой политики»: «Газпром» не может работать себе в убыток.
Бывший спикер парламента Приднестровья Александр Щерба в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал не дожидаться момента, когда «Газпром» займёт более жесткую позицию, в результате чего пострадают жители и левого, и правого берега. Долг со стороны Приднестровья, по его слова, не критический.
«Если речь идёт об историческом долге, то, по разным оценкам, сумма измеряется в три-три с половиной миллиарда долларов, в зависимости от пени. Некоторые считают, что она даже больше. Но при этом, у Приднестровья есть своя система координат. Во-первых, на нашей территории находится большая газокомпрессорная станция. Во-вторых, через территорию Приднестровья также проходит труба, и расчёты за транзит имеют взаимовыгодный характер. В-третьих, на территории Приднестровья есть площади земли, которые выделены под размещение российского контингента, в том числе, и оперативной группировки российских войск. И речь идёт о платежах за пользование, арендных платежах и так далее. Поэтому этот вопрос сложный, и у каждой стороны есть своя система аргументов, если речь идёт об исторических долгах. Но, насколько я понимаю, вот эти либо 400, либо 700 миллионов долларов – это текущая задолженность. Если текущая задолженность у Приднестровья и присутствует, то, насколько я понимаю, она может быть погашена. Соответствующее заявление у властей Приднестровья имелось. Мы, как сторона переговорного процесса, на этом раунде не присутствовали. Поэтому сложно говорить, как компания "Газпром" относится и взаимодействует с той частью, которая принадлежит Приднестровью, но в целом могу сказать, что в данном случае, если "Газпром" займёт более жесткую позицию, то, безусловно, пострадают жители и правого, и левого берега»,- отметил собеседник «Радиоточки НСН».
Кроме того, Щерба выразил надежду на то, что у властей Кишинева найдётся мудрость для того, чтобы не поднимать политические лозунги и не действовать какими-то геополитическими форматами и клише. А, сев за стол переговоров, во главу угла поставить экономические интересы своего государства и реальные потребности людей.
Рассуждая о том, может ли Молдавия погасить долг за газ, собеседник «Радиоточки НСН» сделал акцент на том, что «молдавское государство не занимается благотворительностью» и не отдаёт газ бесплатно.
«Уровень оплаты за потребляемые услуги и в частном секторе, и в жилом, и в секторе, связанном с предпринимательской активностью, достаточно высок. Поэтому, делая вывод из тех обыкновений, которые давно сложились в экономике, я могу сказать, что по текущим платежам оплата может быть произведена. Тем более, что цена за газ предлагается не спотовая, а контрактная», - заключил спикер парламента Приднестровья.
А ранее бывший премьер-министр Молдавии Ион Кику заявил, что страна с 2011 по 2015 годы задолжала России почти 400 млн долларов за газ. При этом, он подчеркнул, что с 2016 года по август 2021-го «не было накоплено ни одного цента долга». Экс-премьер заключил, что большую часть Молдавия задолжала «в период, когда нынешние руководители государства были в правительстве».
Напомним, в Молдавии из-за энергетического кризиса объявлен режим ЧС с 22 октября по 22 ноября. В минувшую пятницу состоялись российско-молдавские переговоры по цене на поставки газа, в ходе которых Кишинев настаивал на снижении стоимости топлива на 50%. Москва предложила партнерам скидку в 25% при условии погашения в течение трех лет долга Молдавии — около 700 млн долларов. При этом, Кишинев не признает накопившуюся сумму задолженности.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,3 млн+37 930 / сут.
Умерли
232 тыс.+1 069 / сут.
Выздоровели
7,2 млн+20 690 / сут.
- «Глупость». Титов раскритиковал идею увеличить стоимость проезда по платным дорогам
- На въезде в Севастополь установят блок-посты для проверки QR-кодов
- СМИ: власти Москвы не исключили продление нерабочих дней после 7 ноября
- Песков рассказал о механизмах правительства по мониторингу цен
- В Кремле выразили надежду на продолжение диалога с Молдавией по газу
- Путин встретится с руководителем Федеральной таможенной службы
- Сын Светличной заявил, что не подавал заявление об исчезновении актрисы
- Песков: Существующих мер поддержки бизнеса и населения в связи с COVID-19 достаточно
- Путин поздравил президента Узбекистана с «убедительной победой» на выборах
- Семерых россиян арестовали в Анталье по подозрению в поджоге леса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru