В Кремле выразили надежду на продолжение диалога с Молдавией по газу

«Все позиции хорошо понятны: позиция российской стороны, "Газпрома" предельно понятна, предельно проста. Это коммерческая позиция, которая включает в себя известные скидки. Поэтому, конечно, надеемся, что разговор так или иначе будет продолжаться», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря.

Песков подчеркнул, что у президента России Владимира Путина «пока нет в планах» контактов с руководством Молдавии по этому вопросу.

Напомним, на минувшей неделе прошли российско-молдавские переговоры по цене на поставки российского газа. Молдавия настаивала на снижении стоимости топлива на 50%, однако Москва предложила скидку в 25% при условии погашения долга Кишинева — около 700 млн долларов — в течение трех лет. «Газпром» пригрозил приостановить поставки газа молдавской стороне, если страна не погасит долг и не подпишет новый контракт с 1 декабря.

