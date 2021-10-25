В Кремле выразили надежду на продолжение диалога с Молдавией по газу
Россия рассчитывает на продолжение диалога с Молдавией по поставкам газа, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Все позиции хорошо понятны: позиция российской стороны, "Газпрома" предельно понятна, предельно проста. Это коммерческая позиция, которая включает в себя известные скидки. Поэтому, конечно, надеемся, что разговор так или иначе будет продолжаться», — приводит ТАСС слова пресс-секретаря.
Песков подчеркнул, что у президента России Владимира Путина «пока нет в планах» контактов с руководством Молдавии по этому вопросу.
Напомним, на минувшей неделе прошли российско-молдавские переговоры по цене на поставки российского газа. Молдавия настаивала на снижении стоимости топлива на 50%, однако Москва предложила скидку в 25% при условии погашения долга Кишинева — около 700 млн долларов — в течение трех лет. «Газпром» пригрозил приостановить поставки газа молдавской стороне, если страна не погасит долг и не подпишет новый контракт с 1 декабря.
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