«Полностью сдаться?» В России удивились предложению перейти на бартер при расчетах с Западом

В бартере не будет смысла, если схема оплаты за российский газ в рублях будет успешно работать, заявил НСН экономист Денис Ракша. 

России не следует переходить на бартер при расчете за товары с недружественными странами, государство имеет много торговых партнеров, принятие такой схемы будет означать полное поражение российской стороны, заявил экономист Денис Ракша в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Накануне член комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева заявила РИА Новости, что переход на бартер может стать одним из следующих шагов при расчетах России с недружественными странами, то есть с теми, кто ввел против нее санкции. Денис Ракша отметил, что Россия не находится под глобальными санкциями, чтобы прибегнуть к такому методу.

«Я, честно говоря, удивлен. Например, Иран, Ирак и Ливия находились под глобальными санкциями. Против этих стран ограничения санкционировало ООН и, фактически, никто их не нарушал из международных поставщиков. Россия не находится под глобальными санкциями и имеет иностранных партнеров, которые готовы продолжать торговать с государством. Есть конечно товары, на которые распространяются технологические санкции, но проблема в том, что эти товары и по бартеру нам никто продавать не будет. Смысл не в том, что их отказываются продавать за доллары, а в том, что конкретные товары нам запрещено поставлять. Не вижу смысла в этом на данном этапе. Принять полностью бартер или самим инициировать его будет означать полностью сдаться», - сказал Ракша.

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Экономист напомнил про схемы бартера Ирана и Ирака с недружественными странами, отметив, что подобный метод вводится исключительно по инициативе санкционирующей стороны.

«Все, что известно о подобных схемах бартера, сводится к Ирану, Ираку и частично к Ливии. В Ираке это называлось "Нефть в обмен на продовольствие". Везде и всегда такая схема внешней торговли вводилась по инициативе санкционирующей страны, а не той, которая под ними находится. Кроме того, Россия пока что не в том состоянии, чтобы самим предлагать бартер. Сейчас, как минимум, нужно понять, что будет происходить со схемой газ в обмен на рубли. Если она будет работать успешно, то вопрос с бартером не будет актуален», - резюмировал Ракша.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству, Центробанку и «Газпрому» до 31 марта реализовать меры по переводу на рубли расчетов с недружественными странами, которые ввели в отношении РФ санкции. Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявлял, что переход на рубль в мировой торговле укрепит его и сильно ослабит иностранную валюту, в связи с чем ЕС придется сократить санкции против банков России.

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
ТЕГИ:СанкцииТорговляГазЗападРоссия
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