«Полностью сдаться?» В России удивились предложению перейти на бартер при расчетах с Западом

Накануне член комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева заявила РИА Новости, что переход на бартер может стать одним из следующих шагов при расчетах России с недружественными странами, то есть с теми, кто ввел против нее санкции. Денис Ракша отметил, что Россия не находится под глобальными санкциями, чтобы прибегнуть к такому методу.

«Я, честно говоря, удивлен. Например, Иран, Ирак и Ливия находились под глобальными санкциями. Против этих стран ограничения санкционировало ООН и, фактически, никто их не нарушал из международных поставщиков. Россия не находится под глобальными санкциями и имеет иностранных партнеров, которые готовы продолжать торговать с государством. Есть конечно товары, на которые распространяются технологические санкции, но проблема в том, что эти товары и по бартеру нам никто продавать не будет. Смысл не в том, что их отказываются продавать за доллары, а в том, что конкретные товары нам запрещено поставлять. Не вижу смысла в этом на данном этапе. Принять полностью бартер или самим инициировать его будет означать полностью сдаться», - сказал Ракша.