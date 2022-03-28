В Италии заявили, что у них нет рублей для оплаты российского газа

Глава крупнейшей итальянской нефтегазовой компании Eni заявил, что расплачиваться за импортируемый российский газ в рублях невозможно. По словам Клаудио Дескальци, компания Eni не сможет перевести расчёты в рубли, так как у неё нет рублей.

«И это не предусмотрено контрактом, в котором указаны расчеты в евро», — сказал Дескальци, отметив, что условия контракта невозможно изменить в одностороннем порядке, передаёт ТАСС. Он также признал, что Европа никогда не думала о собственной энергетической безопасности.

Помимо этого, руководитель итальянской нефтегазовой компании выразил сомнения в том, что поставки газа из России, которые сейчас осуществляются через территорию Украины, сохранятся и в будущем. Альтернативой российскому газу, по мнению Дескальци, может стать топливо из стран Африки.

Боррель: Европа сможет отказаться от российского газа в течение двух лет

Между тем, ранее итальянский премьер-министр Марио Драги заявил, что в Европе не ожидают снижения поставок газа из РФ. По его словам, это связано с тем, что Россия изменила валюту оплаты за газ на рубли. Драги отметил, что в ЕС считают данное решение нарушением действующих контрактов.

23 марта президент РФ Владимир Путин поручил перевести в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны. Российские поставщики должны перезаключить действующие контракты до 31 марта.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:РубльРоссийский ГазИталия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры