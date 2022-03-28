В Италии заявили, что у них нет рублей для оплаты российского газа

Глава крупнейшей итальянской нефтегазовой компании Eni заявил, что расплачиваться за импортируемый российский газ в рублях невозможно. По словам Клаудио Дескальци, компания Eni не сможет перевести расчёты в рубли, так как у неё нет рублей.

«И это не предусмотрено контрактом, в котором указаны расчеты в евро», — сказал Дескальци, отметив, что условия контракта невозможно изменить в одностороннем порядке, передаёт ТАСС. Он также признал, что Европа никогда не думала о собственной энергетической безопасности.

Помимо этого, руководитель итальянской нефтегазовой компании выразил сомнения в том, что поставки газа из России, которые сейчас осуществляются через территорию Украины, сохранятся и в будущем. Альтернативой российскому газу, по мнению Дескальци, может стать топливо из стран Африки.