«Газовая катастрофа»: Депутат о последствиях для Германии при отказе платить за газ в рублях
Канцлеру Германии Олафу Шольцу ничего не остается, кроме как согласиться на расчет за газ в рублях, заявил НСН Дмитрий Белик.
Если Германия откажется платить за российский газ в рублях, то страна останется без какого-либо промышленного производства, заявил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в пресс-центре НСН.
«Можно рассмотреть вариант, при котором такие страны, как Германия, откажутся от российского газа. У Германии 55% из общего импорта газа приходится на Россию. Если они откажутся платить рублями, то Россия начнет потихоньку откручивать вентиль. Понятно, что страны будут опираться на контрактные обязательства, где прописаны евро и доллары. Но в этих контрактах есть пункты о форсмажорных ситуациях – такая сейчас и происходит. Им нужно будет делать выбор, но остановка производства для Германии катастрофа. Я не завидую Шольцу, потому что ему предстоит сложный выбор из плохого и очень плохого. Плохой – это платить рублями, а очень плохой – не платить рублями, оказаться без газа и с приостановкой промышленных производств», - сказал Белик.
На этой неделе Владимир Путин заявил, что Россия будет продавать газ недружественным странам за рубли. По словам главы государства, причиной такого решения послужило объявление США и ЕС дефолта по своим обязательствам перед Россией. Новые требования России в расчете за газ также направлены на стабилизацию курса рубля на международном рынке валюты.
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