Белоруссия закупит у России средства ПВО и БТРы
Белоруссия закупит у России средства ПВО и БТРы, передает ТАСС.
Минобороны Белоруссии подписало на проходящем в России форуме "Армия-2020" план взаимодействия с ОАО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" на 2021-2025 годы на поставку средств ПВО.
Также в ходе форума подписан контракт на поставку двух батальонных комплектов БТР-82А "Арзамасского машиностроительного завода" и контракт на поставку первой партии из четырех вертолетов Ми-35М.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что на форуме «Армия-2020» ведомство заключит несколько контрактов на поставку крупных партий техники, в том числе самолётов Су-57 и танков «Армата», отмечает РИА ФАН.
Ранее экс-руководитель Главного автобронетанкового управления Минобороны генерал-полковник Сергей Маев в эфире НСН рассказал, что разработка беспилотного танка ведется со времен СССР, его появление планируется на горизонте ближайших десятилетий.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
961 тыс.+4 744 / сут.
Умерли
16 448+65 / сут.
Выздоровели
773 тыс.+2 456 / сут.
- Меркель призвала расследовать ухудшение здоровья Навального
- Изоляция космонавтов на МКС продлена на сутки
- Трамп выдвинут на второй президентский срок
- Светлану Алексиевич вызвали на допрос в СК Белоруссии
- Белоруссия закупит у России средства ПВО и БТРы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru