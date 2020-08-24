Белоруссия закупит у России средства ПВО и БТРы

Минобороны Белоруссии подписало на проходящем в России форуме "Армия-2020" план взаимодействия с ОАО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" на 2021-2025 годы на поставку средств ПВО.

Также в ходе форума подписан контракт на поставку двух батальонных комплектов БТР-82А "Арзамасского машиностроительного завода" и контракт на поставку первой партии из четырех вертолетов Ми-35М.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что на форуме «Армия-2020» ведомство заключит несколько контрактов на поставку крупных партий техники, в том числе самолётов Су-57 и танков «Армата», отмечает РИА ФАН.

Ранее экс-руководитель Главного автобронетанкового управления Минобороны генерал-полковник Сергей Маев в эфире НСН рассказал, что разработка беспилотного танка ведется со времен СССР, его появление планируется на горизонте ближайших десятилетий.

