Эвакуацию сотрудников «Яндекса» из Белоруссии назвали приговором IT в стране
Экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко в эфире НСН рассказал, что противостояние Александра Лукашенко и сотен тысяч протестующих может поставить крест на высоких технологиях в Белоруссии.
«Яндекс» на прошлой неделе вывез из Белоруссии часть сотрудников своего местного подразделения, а тех, кто отказался уезжать из страны, эвакуировали из Минска в загородные дома. Как пишет издание The Bell, это произошло после обысков, которые прошли в минском офисе компании 13 августа.
Глава Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко в эфире НСН рассказал, что спровоцированное фальсификацией выборов президента Белоруссии противостояние Александра Лукашенко и сотен тысяч протестующих может поставить крест на высоких технологиях в Белоруссии.
«Сейчас, когда началась вся история с выборами президента, до первой блокировки интернете все относились к этой истории достаточно лояльно, потому что - «никто не будет резать курицу, несущую золотые репутационные яйца». Деньгами парк высоких технологий Белоруссии не сильно помогал, но репутационно это было очень красиво. Но после того как был впервые заблокирован интернет, каждый день стало появляться все больше отъезжающих. И теперь Белоруссия стоит на очень интересном пороге: у нее сложилась неплохая репутация среди инвесторов, среди разработчиков. Часть проектов регулярно продавалась в Facebook, часть - в Google. Инвесторы очень четко чувствовали разницу между Россией и Белоруссией. И если быстро не разрешится нынешний конфликт, то имидж Белоруссии как технологичной страны будет очень быстро разрушен. Новость, что уезжает «Яндекс» - это очень плохой сигнал. Я знаю, что и Wargaming собирается перевозить часть людей. Более того, мои знакомые компании в России активно «хантят» белорусских программистов. И те отвечают очень просто: если до сентября ситуация не разрешится, мы переедем. Российские компании предлагают белорусским программистам полугодовое бесплатное проживание и компенсацию переезда. То есть мы стали сманивать людей, как Google их перевозит. В этом плане риски остаться в Белоруссии с устаревшей промышленностью, но без высоких технологий очень высок. Мне кажется, еще недели две и начнется поток кадров из Белоруссии. И это будет приговор для нее как IT-страны», - подчеркнул Клименко.
По его словам, в 2010-х годах в Белоруссии сложилась «уникальная ситуация».
«Лукашенко всегда называли «последним диктатором Европы», режим был достаточно жесткий, но при этом парк высоких технологий маскировал проблему, был даже в некотором роде «отмазкой». Известно, что программисты слишком либеральны для того, чтобы существовать в диктаторских режимах. Мы прекрасно помним, как программисты Google, когда узнали, что Google готовится к выходу в Китай, фактически саботировали эту историю и заставили руководство Google отказаться от выхода в Китае. Поэтому парк высоких технологий во многом создал режиму Лукашенко удивительную симпатичность. Вроде бы «Батька», вроде бы крутит хвосты лошадям, и при этом – высокие технологии, криптовалюты. На самом же деле, если копнуть поглубже парк высоких технологий, то экономика Белоруссии была выстроена следующим образом. За деньги России, за скидочный газ и другие истории содержались неэффективные предприятия, которые являются «гордостью Белоруссии». Но которые 26 лет не модернизировались, стали совершенно неконкурентоспособны. И их покупателем в основном была Россия. А парк высоких технологий давал красивую «картинку». Там порядка 30 тысяч программистов - сам парк Белоруссии высоких доходов не приносил, это очень важно, в силу того что льготы были даны любые, – но программисты получали высокие зарплаты и тратили их в Минске. Это было достаточно красивой историей», - пояснил собеседник НСН.
По его мнению, Лукашенко наносит удар не только по высоким технологиям в Белоруссии, но и экономике в целом.
«Это вопрос уже либо психологический, либо политический. В медицине есть такие эффекты, когда пациент сам себя хоронит. Когда отказывается выполнять рекомендации врачей. История с закрытием предприятий идет рядом с историей с оружием: президент с автоматом – это дикость. Мне кажется, это что-то геронтологическое, возрастное. Когда уровень фатального недоверия к народу настолько высок. В Белоруссии и так не все хорошо с экономикой, чтобы закрывать предприятия, которые бастуют. Это можно было бы делать, если бы кто-то мог помочь. Лукашенко 26 лет чрезвычайно ловко, шикарно балансировал между Европой и Россией, но сейчас его все поставили в позицию выбора, ему нужно очень жестко решать, куда идти. Он пришел в ту фазу, когда ни мы, ни Европа больше не хочет терпеть политическую проститутку. А закрытие бастующих предприятий – это такая месть обиженного колхозника, которому отказала женщина», - заключил эксперт.
Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в эфире НСН предположил, что захват представительства «Яндекса» в Минске неизвестными вооруженными людьми может быть попыткой шантажа руководства российского IT-гиганта.
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