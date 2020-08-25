Эвакуацию сотрудников «Яндекса» из Белоруссии назвали приговором IT в стране

«Яндекс» на прошлой неделе вывез из Белоруссии часть сотрудников своего местного подразделения, а тех, кто отказался уезжать из страны, эвакуировали из Минска в загородные дома. Как пишет издание The Bell, это произошло после обысков, которые прошли в минском офисе компании 13 августа.

Глава Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента России по развитию интернета Герман Клименко в эфире НСН рассказал, что спровоцированное фальсификацией выборов президента Белоруссии противостояние Александра Лукашенко и сотен тысяч протестующих может поставить крест на высоких технологиях в Белоруссии.

«Сейчас, когда началась вся история с выборами президента, до первой блокировки интернете все относились к этой истории достаточно лояльно, потому что - «никто не будет резать курицу, несущую золотые репутационные яйца». Деньгами парк высоких технологий Белоруссии не сильно помогал, но репутационно это было очень красиво. Но после того как был впервые заблокирован интернет, каждый день стало появляться все больше отъезжающих. И теперь Белоруссия стоит на очень интересном пороге: у нее сложилась неплохая репутация среди инвесторов, среди разработчиков. Часть проектов регулярно продавалась в Facebook, часть - в Google. Инвесторы очень четко чувствовали разницу между Россией и Белоруссией. И если быстро не разрешится нынешний конфликт, то имидж Белоруссии как технологичной страны будет очень быстро разрушен. Новость, что уезжает «Яндекс» - это очень плохой сигнал. Я знаю, что и Wargaming собирается перевозить часть людей. Более того, мои знакомые компании в России активно «хантят» белорусских программистов. И те отвечают очень просто: если до сентября ситуация не разрешится, мы переедем. Российские компании предлагают белорусским программистам полугодовое бесплатное проживание и компенсацию переезда. То есть мы стали сманивать людей, как Google их перевозит. В этом плане риски остаться в Белоруссии с устаревшей промышленностью, но без высоких технологий очень высок. Мне кажется, еще недели две и начнется поток кадров из Белоруссии. И это будет приговор для нее как IT-страны», - подчеркнул Клименко.

По его словам, в 2010-х годах в Белоруссии сложилась «уникальная ситуация».

