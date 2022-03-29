Доллар упал ниже 88 рублей впервые с 28 февраля
29 марта 202211:59
Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 88 рублей впервые с конца февраля.
Согласно данным площадки, в ходе открытия торгов американская валюта стоила менее 88 рублей, при этом евро достиг 96 рублей. Такие показатели зафиксированы впервые с 28 февраля.
По состоянию на 10:31 мск доллар снизился до 88,1 рубля, евро — до 96,95 рубля.
К 11:43 по Москве стоимость американской валюты осталась на отметке в 88,1 рубля. При этом евро подорожал до 97,02 рубля.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru