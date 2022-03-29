Аналитик спрогнозировал укрепление рубля до докризисного уровня
Рубль может вернуться к значениям, которые наблюдались до нынешнего геополитического кризиса, сообщает «Прайм» со ссылкой на аналитика Андрея Кочеткова.
По его словам, российская национальная валюта фундаментально недооценена. Для укрепления рубля должно произойти улучшение ситуации во внешней политике и отказ от хранения резервов в долларах и евро.
Как считает эксперт, тактика хранения резервов в валюте оказалась не вполне безопасной, поэтому перевод экспорта на расчеты в рублях приобрел новый смысл, что поможет укреплению национальной безопасности и сделает российскую валюту более стабильной.
Аналитик отметил, сегодня геополитическая премия в курсе рубля достигает 40-50% - без внешнего давления рубль мог бы торговаться на уровне 55-65 за доллар.
Как сообщил глава парламента Крыма Владимир Константинов, западным странам необходимо привыкать к виду рубля при оплате за энергоресурсы.
Ранее министр энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что страны «Большой семерки» отказываются от требования России оплачивать импорт российских энергоносителей в рублях.
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