Аналитик спрогнозировал укрепление рубля до докризисного уровня

Рубль может вернуться к значениям, которые наблюдались до нынешнего геополитического кризиса, сообщает «Прайм» со ссылкой на аналитика Андрея Кочеткова.

Силуанов: Запад скоро поймет, что рубль надежная валюта

По его словам, российская национальная валюта фундаментально недооценена. Для укрепления рубля должно произойти улучшение ситуации во внешней политике и отказ от хранения резервов в долларах и евро.

Как считает эксперт, тактика хранения резервов в валюте оказалась не вполне безопасной, поэтому перевод экспорта на расчеты в рублях приобрел новый смысл, что поможет укреплению национальной безопасности и сделает российскую валюту более стабильной.

Аналитик отметил, сегодня геополитическая премия в курсе рубля достигает 40-50% - без внешнего давления рубль мог бы торговаться на уровне 55-65 за доллар.

Как сообщил глава парламента Крыма Владимир Константинов, западным странам необходимо привыкать к виду рубля при оплате за энергоресурсы.

Ранее министр энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что страны «Большой семерки» отказываются от требования России оплачивать импорт российских энергоносителей в рублях.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Майшев
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