В Кремле ответили на вопрос о последствиях отказа ЕС платить за газ в рублях

В случае отказа стран Евросоюза платить за газ в рублях, Россия прекратит поставки топлива.

В Совфеде прокомментировали отказ G7 платить за газ в рублях

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Пескова.

Ранее министр энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что страны «Большой семерки» отказываются от требования России оплачивать импорт российских энергоносителей в рублях.

Постпред РФ при ЕС Владимир Чижов назвал отказ Евросоюза от российских энергоносителй самоубийством.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:ГазДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры