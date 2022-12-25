Показательная мера. Россия готовит ответ на ценовой потолок Запада
Эксперты спорят, как отказ РФ от поставок нефти за ценам, принятым Западом, повлияет на экономику, и о преимуществах для Москвы.
Россия принципиально отказывается поставлять нефть по ценам, установленным Западом. Об этом заявил глава российского Минфина Антон Силуанов в интервью телеканалу Asharq News.
Эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью НСН напомнил аналогичное заявление вице-премьера РФ Александра Новака и назвал его показательной мерой. Эксперт отметил, что сокращение экспорта нефти может спровоцировать рост цен на мировом рынке.
«Три-четыре месяца будет переходный период, на протяжении которого мы сократим экспорт, и, возможно, увеличится скидка на российскую нефть. Повторяется история весны 2022 года: тогда американцы ввели против нас эмбарго, запретив к себе поставки, европейцы просто боялись что-то российское брать и сократили закупки у нас. Пока мы перестраивались на азиатские рынки, увеличилась скидка на российский сорт Urals и было небольшое снижение объемов экспорта. Сейчас такая же примерно история будет. Но опять же, сокращение экспорта может спровоцировать рост цен на мировом рынке. Заявление Новака о том, что мы не будем поставлять нефть в страны – это, скорее, показательная мера, потому что большинство этих стран либо сами ввели запрет на импорт из России, либо не покупали нефть вовсе», - сказал Юшков.
Вице-премьер Александр Новак Россия заявил, что Россия в ответ на введенный Европой потолок цен на нефть планирует запретить поставки сырья, а также нефтепродуктов в страны, которые будут требовать соблюдения лимита цен, передает РИА Новости.
Глава Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ нефти и газа имени Губкина Вячеслав Мищенко в беседе с RT подчеркнул верность позиции России. Он также отметил, что установление потолка цен разрушает рыночные механизмы ценообразования, создававшиеся десятилетиями.
«Остаётся развивать альтернативные маршруты. Есть крупные потребители углеводородов, которые не поддержали санкции. Например, Индия, Китай и другие страны Юго-Восточной Азии. Они для нас являются приоритетными рынками. Мы активно развиваем логистические схемы», — отметил Мищенко.
Страны G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Канада, Италия и Япония), а также Австралия и Евросоюз ввели потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель, затем к ним присоединились Норвегия и Швейцария. Ограничение вступило в силу 5 декабря, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+6 595 / сут.
Умерли
393 тыс.+52 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+6 176 / сут.
- Путин: Цель России - объединение русского народа
- Показательная мера. Россия готовит ответ на ценовой потолок Запада
- Андрей Ермак заявил о победе Киева и возврате Крыма в 2023 году
- Рогов: В Запорожской области создана эшелонированной линии обороны
- СМИ: В Киеве слышны взрывы
- В России госпитализировали 624 человека с коронавирусом за сутки
- Силуанов заявил о принципиальном отказе России продавать нефть по ценам Запада
- СМИ: Германия после отказа от российского газа может оказаться в зависимости от Катара
- Володин анонсировал повышение налогов для уехавших россиян
- В России могут сократить новогодние праздники и выходные на время спецоперации
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru