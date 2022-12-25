Показательная мера. Россия готовит ответ на ценовой потолок Запада

Эксперт Финансового университета при правительстве России и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью НСН напомнил аналогичное заявление вице-премьера РФ Александра Новака и назвал его показательной мерой. Эксперт отметил, что сокращение экспорта нефти может спровоцировать рост цен на мировом рынке.



«Три-четыре месяца будет переходный период, на протяжении которого мы сократим экспорт, и, возможно, увеличится скидка на российскую нефть. Повторяется история весны 2022 года: тогда американцы ввели против нас эмбарго, запретив к себе поставки, европейцы просто боялись что-то российское брать и сократили закупки у нас. Пока мы перестраивались на азиатские рынки, увеличилась скидка на российский сорт Urals и было небольшое снижение объемов экспорта. Сейчас такая же примерно история будет. Но опять же, сокращение экспорта может спровоцировать рост цен на мировом рынке. Заявление Новака о том, что мы не будем поставлять нефть в страны – это, скорее, показательная мера, потому что большинство этих стран либо сами ввели запрет на импорт из России, либо не покупали нефть вовсе», - сказал Юшков.

Вице-премьер Александр Новак Россия заявил, что Россия в ответ на введенный Европой потолок цен на нефть планирует запретить поставки сырья, а также нефтепродуктов в страны, которые будут требовать соблюдения лимита цен, передает РИА Новости.

