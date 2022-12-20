«Против рынка»: В России пообещали ответить на введение потолка цен

Отмечается, что за введение потолка цен выступили почти все государства ЕС, в том числе и Германия, ранее несколько месяцев сопротивлявшаяся данной мере.

А МИД ПРОТИВ!

По словам посла по особым поручения МИД России Юрия Сентюрина, введение ЕС лимита цен на газ идет вразрез с законами рынков и поспособствует их деградации. Об этом он заявил в интервью агентству РИА Новости. Дипломат добавил, что Евросоюз попирает международное право, а подобные инициативы дестабилизируют рынки и увеличивают уровень неопределенности.

ОТВЕТИТ ЛИ РОССИЯ?

Вторит Сентюрину и пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он заявил, что Москва даст ответ на попытки западных стран ввести потолок цен на газ. Об этом сообщило издание "Газета.ru". По словам пресс-секретаря президента, такая мера нарушает принципы рыночного ценообразования.

Песков отметил, что России необходимо время для подготовки ответа на новые санкции.