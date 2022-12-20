«Против рынка»: В России пообещали ответить на введение потолка цен
Европа смогла себя обезопасить на грядущую зиму, однако Россия найдет способ ответить на нарушение международного права, заявили эксперты.
ПОТОЛКУ БЫТЬ
Страны-члены Евросоюза установили потолок цен на российский газ в размере 180 евро за МВТч с 15 февраля. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на чешское председательство в Совете ЕС.
Отмечается, что за введение потолка цен выступили почти все государства ЕС, в том числе и Германия, ранее несколько месяцев сопротивлявшаяся данной мере.
А МИД ПРОТИВ!
По словам посла по особым поручения МИД России Юрия Сентюрина, введение ЕС лимита цен на газ идет вразрез с законами рынков и поспособствует их деградации. Об этом он заявил в интервью агентству РИА Новости. Дипломат добавил, что Евросоюз попирает международное право, а подобные инициативы дестабилизируют рынки и увеличивают уровень неопределенности.
ОТВЕТИТ ЛИ РОССИЯ?
Вторит Сентюрину и пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Он заявил, что Москва даст ответ на попытки западных стран ввести потолок цен на газ. Об этом сообщило издание "Газета.ru". По словам пресс-секретаря президента, такая мера нарушает принципы рыночного ценообразования.
Песков отметил, что России необходимо время для подготовки ответа на новые санкции.
СОГЛАСНЫ НЕ ВСЕ
Тем временем глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что против введения потолка цен в ходе пробного голосования выступили девять стран, в том числе и Венгрия. Об этом сообщило агентство РИА Новости. При этом Сийярто отметил, что составить «необходимое для блокировки меньшинство» не удалось.
По словам дипломата, ограничение цен на российский газ — ошибочная и вредная мера. Он подчеркнул, что вместо обсуждения деталей ограничений нужно было искать новые источники газа для Европы.
ТОРГ УМЕСТЕН?
Российский вице-премьер Александр Новак допустил, что долгосрочные контракты России и Венгрии на покупку газа из-за введения потолка цен могут быть изменены, сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на Петера Сийярто, который провел с Новаком телефонный разговор.
По словам венгерского дипломата, Будапешту удалось добиться, чтобы изменение долгосрочных контрактов могло произойти без предварительных обсуждений с Еврокомиссией, как это предполагалось ранее.
ТОПЛИВА НА ЗИМУ ХВАТИТ
Тем временем Евросоюз обеспечил запасы природного газа на предстоящую зиму, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщило агентство ТАСС. По ее словам, подземные хранилища стран Евросоюза заполнены более чем на 90%, этого удалось достичь раньше планового срока.
При этом проблема обеспеченности стран объединения газом на следующий отопительный сезон сохраняется. Европа может недосчитаться до 30 млрд кубометров голубого топлива, что составляет менее 10% от совокупного объёма потребления, заявила политик, сославшись на прогноз Международного энергетического агентства.
Выход из ситуации фон дер Ляйен увидела в механизме совместных закупок. Она призвала членов Евросоюза как можно быстрее передать Брюсселю соответствующие полномочия для его запуска.
Проект предполагает приобретение через этот механизм до 15% всего топлива, необходимого для стран ЕС. Отмечается, что газ должен быть не российского происхождения.
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