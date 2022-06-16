Экономист предрек рекордную инфляцию в России до 2024 года
Целевой уровень инфляции вернется только в том случае, если прекратится конфликт на Украине и введение новых санкций, отметил в эфире НСН Владислав Жуковский.
Инфляция в России будет оставаться высокой минимум до 2024 года, идет большой рост издержек производства, обостряется товарный дефицит, а новые логистические цепочки поставок сложные и чрезмерно дорогие, заявил член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне экономист Антон Табах сообщил РИА Новости, что инфляция в России по итогам этого года будет ниже 15% и уже в конце следующего года опустится до целевого уровня в 4%. Владислав Жуковский не согласился с таким прогнозом.
«Даже по прогнозу Банка России и Минэкономики, целевой уровень инфляции вернется не раньше 2024 года. Это при том, что все будет хорошо и не будет новых санкций, затяжного конфликта на Украине и отказа Запада от российских энергоносителей. То, что инфляция будет рекордной с 2014 года – это факт. Издержки производства растут, налоги по-прежнему крайне высокие, товарный дефицит обостряется, новые логистические цепочки поставок более сложные и дорогие. Не вижу, чтобы на горизонте ближайшего года-полтора с инфляцией было что-то более-менее нормально. Даже несмотря на падение уровня жизни, на обрушение потребительской активности населения и спроса, инфляция из-за роста издержек производства будет оставаться весьма высокой», - сказал Жуковский.
По его словам, официальные цифры Росстата по инфляции занижены минимум в два раза, а продовольствие и товары первой необходимости подорожали до 100%.
«Сначала Центробанк говорил, что инфляция будет около 18-22%, потом снизил прогноз до ниже 18%, потом 14-17%, теперь экономисты говорят, что будет ниже 15%. Все это просто некое психологическое воздействие на массы людей, чтобы показать, что все могло быть гораздо хуже, что мог быть почти апокалипсис. Однако у каждого россиянина своя собственная инфляция. У каждого человека своя структура потребительской корзины. В целом, товары и услуги первой необходимости, а также продовольствие – все это подорожало не на 20% и уж тем более не на 15%. Рост идет от 40% до 100%. Официальные цифры по инфляции занижены раза в два минимум», - указал Жуковский.
При этом он подчеркнул, что в отличие от кризисов 2014 и 2016 годов с российского рынка и вовсе исчез целый ряд необходимых товаров.
«В отличие от 2014 и 2016 годов произошло исчезновение с полок целого ряда товаров, их банально в Россию не привозят, а сами мы их не производим. Продукция из Германии, Японии, Франции и США просто исчезает. Тут не просто цены в два раза выросли, как на некоторые запчасти, их просто нет. При этом заводы, которые работали на территории России и производили продукцию, тоже по большому счету остановлены. Нет расходников, комплектующих, запчастей. По этой причине у нас на 87% рухнуло производство автомобилей. Почти все заводы стоят колом и ничего не производят, потому что нечего собирать», - сказал Жуковский.
Экономист также обратил внимание, что в России сейчас наблюдается массовая безработица, так как останавливаются многие заводы, производство, а также закрывается бизнес.
«Никто в официальные цифры Росстата про инфляцию в 17% не верит, как и в официальную безработицу. Если верить заявлениям чиновников, то у нас рекордно низкая безработица, ниже 4%. При том что массово закрывается бизнес, останавливается производство. Людей пока формально не увольняют, они находятся в штате, их трудовые книжки лежат в бухгалтерии. Но, по сути дела, денег они не получают. Они получают МРОТ, либо работают на часть ставки. То есть, раньше получали 50 тысяч рублей, а сейчас получают 15 тысяч. Ситуация тяжелая, это кризис», - резюмировал он.
В конце мая президент России Владимир Путин заявил, что инфляция в стране замедлилась и по итогам 2022 года может составить не более 15%. По его словам, российская экономика движется с наиболее лучшей динамикой, чем прогнозировали некоторые аналитики.
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