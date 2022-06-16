Экономист предрек рекордную инфляцию в России до 2024 года

По его словам, официальные цифры Росстата по инфляции занижены минимум в два раза, а продовольствие и товары первой необходимости подорожали до 100%.

«Сначала Центробанк говорил, что инфляция будет около 18-22%, потом снизил прогноз до ниже 18%, потом 14-17%, теперь экономисты говорят, что будет ниже 15%. Все это просто некое психологическое воздействие на массы людей, чтобы показать, что все могло быть гораздо хуже, что мог быть почти апокалипсис. Однако у каждого россиянина своя собственная инфляция. У каждого человека своя структура потребительской корзины. В целом, товары и услуги первой необходимости, а также продовольствие – все это подорожало не на 20% и уж тем более не на 15%. Рост идет от 40% до 100%. Официальные цифры по инфляции занижены раза в два минимум», - указал Жуковский.

При этом он подчеркнул, что в отличие от кризисов 2014 и 2016 годов с российского рынка и вовсе исчез целый ряд необходимых товаров.