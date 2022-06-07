«Рост цен остановился». Путин оценил ситуацию с инфляцией в России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуацию с инфляцией в стране удалось взять под контроль, сообщает пресс-служба Кремля.

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В ходе совещания по экономическим вопросам он отметил, что по состоянию на 27 мая она составила 17,4% в годовом выражении.

По его словам, со второй половины мая «рост цен остановился» и в настоящий момент «инфляция находится на нулевой отметке».

«Мы с вами должны это иметь в виду: здесь есть и плюсы, есть и определенная, как в народе говорят, засада, поэтому нужно самым внимательным образом анализировать ситуацию и принимать своевременные решения», - подчеркнул глава государства.

Ранее Путин заявил, что санкции и многолетние ошибки Запада в экономике стали причиной возникновения волны глобальной инфляции, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
ТЕГИ:РоссияЦеныИнфляцияЭкономикаВладимир Путин
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