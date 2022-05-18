Вице-мэр Ефимов: Апрельская инфляция в Москве составила 1,6%

Инфляция в Москве замедлилась до 1,6% в апреле 2022 года, заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За период с 1 по 13 мая инфляция замедлилась до 0,3% по сравнению с сопоставимым периодом в апреле, когда цены выросли на 0,7%», – сказал Ефимов.

При этом он отметил, что в феврале инфляция в Москве составляла 1,7%.

Со своей стороны, министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов сообщил, что в период с 7 по 13 мая инфляция составила 0,2%

«На продовольственные товары цены выросли на 0,5%, на непродовольственные товары и услуги в среднем не изменились», – добавил Пуртов.

По его словам, за эту неделю в Москве на 2,5% упали цены на помидоры и на 3,1% на капусту. Министр также отметил, что немного подешевели пылесосы и телевизоры, при этом цены на смартфоны не изменились.

