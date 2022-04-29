«Без обвала рубля, но с инфляцией»: Экс-министр экономики о снижении ключевой ставки
Андрей Нечаев в эфире НСН отметил, что ЦБ значительно понизил ключевую ставку, так как не готов бороться с высокой инфляцией любой ценой.
Центральный банк больше не боится обвала рубля, но признает, что не готов любой ценой бороться с повышенной инфляцией, заявил «Радиоточке НСН» экс-министр экономики РФ Андрей Нечаев, комментируя решение ЦБ снизить ключевую ставку на три процентных пункта - с 17% до 14% годовых.
«Центральный банк демонстрирует, что он контролирует ситуацию и больше не боится обвального падения курса рубля. С другой стороны, это демонстрирует, что ЦБ не готов любой ценой бороться с высокой инфляцией, потому что понижение ставки при прочих равных это проинфляционный фактор. Это было видно из изменившейся риторики, например, по выступлению Набиуллиной в Госдуме, что Центробанк теперь не ставит задачу по борьбе с инфляцией во главу угла, а все-таки будет проводить стимулирующую денежно-кредитную политику», - объяснил Нечаев.
Экс-министр отметил, что подобное решение потянет вниз ставки по депозитам и кредитам, но будет способствовать высокой инфляции.
«Для граждан это выразится в том, что понизятся ставки по депозитам и немного понизятся ставки по кредитам, но будет высокая инфляция. В этом году она точно будет больше 20%, тем более что рост цен уже ускорился, по данным Росстата, за последнюю неделю. Центральный банк ранее заявил, что он надеется в 2024 году вернуться к инфляции в 4%», - заметил собеседник «Радиоточки НСН».
При этом ускорение инфляции не позволит Банку России снижать ставку до февральских значений, отметил Нечаев.
«Они сейчас довольно сильно понизили ставку – на три процентных пункта. Большинство экспертов ожидали, что будет ставка 15%. Я думаю, что в ближайшее время нас новое понижение не ждет, но Центральный банк будет дальше наблюдать за инфляцией и за курсом. Если инфляция будет продолжать ускоряться, вряд ли можно ожидать дальнейшего снижения ставки», - добавил эксперт.
В России необходимо ввести мобилизационную экономику в самое ближайшее время, иначе скоро страну ждет развал, заявил ранее депутат от КПРФ, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что Россия в ближайшие 1,5-2 года будет жить в очень сложной ситуации. По его словам, падение экономики в 2022 году составит 8,8%, а инфляция достигнет 20,7%.
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