«Без обвала рубля, но с инфляцией»: Экс-министр экономики о снижении ключевой ставки

Экс-министр отметил, что подобное решение потянет вниз ставки по депозитам и кредитам, но будет способствовать высокой инфляции.

«Для граждан это выразится в том, что понизятся ставки по депозитам и немного понизятся ставки по кредитам, но будет высокая инфляция. В этом году она точно будет больше 20%, тем более что рост цен уже ускорился, по данным Росстата, за последнюю неделю. Центральный банк ранее заявил, что он надеется в 2024 году вернуться к инфляции в 4%», - заметил собеседник «Радиоточки НСН».

При этом ускорение инфляции не позволит Банку России снижать ставку до февральских значений, отметил Нечаев.

«Они сейчас довольно сильно понизили ставку – на три процентных пункта. Большинство экспертов ожидали, что будет ставка 15%. Я думаю, что в ближайшее время нас новое понижение не ждет, но Центральный банк будет дальше наблюдать за инфляцией и за курсом. Если инфляция будет продолжать ускоряться, вряд ли можно ожидать дальнейшего снижения ставки», - добавил эксперт.