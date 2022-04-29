Глава ЦБ назвала сроки пика инфляции в России

Максимальная волна инфляции в России будет фиксироваться в конце текущего года. Такой прогноз озвучили руководитель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина и её заместитель Алексей Заботкин. При этом, по их словам, максимальный темп роста цен отмечался в минувшем марте.

Согласно оценкам, цены в конце года покажут рост в 18-23%. Набиуллина считает, что инфляционное давление в последние 14 дней стабилизировалось, риски раскручивания инфляционной спирали сократились.

По словам главы регулятора, уменьшение ключевой ставки будет способствовать структурной перестройке экономики, не формируя проинфляционные риски.

Совет директоров ЦБ сегодня снизил ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта до 14% годовых, отметив, что видит пространство для ее дальнейшего уменьшения.

