СМИ: Путин и Эрдоган обсудят зерновую сделку на полях ШОС

Ранее Путин заявил об угрозе гуманитарной катастрофы в мире из-за вывоза зерна с Украины в Европу. Российский лидер допустил, что обсудит вопрос о вывозе продовольствия с турецким президентом.

Как сообщил собеседник РИА Новости, тема зерновой сделки входит в повестку ожидаемой встречи Путина и Эрдогана в ходе саммита ШОС.

Встреча ШОС состоится в Самарканде 15-16 сентября. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что повестка дня саммита «вырисовывается очень солидной, насыщенной», пишет «Свободная пресса».

