СМИ: Путин и Эрдоган обсудят зерновую сделку на полях ШОС
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут обсудить продуктовую сделку на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.
Ранее Путин заявил об угрозе гуманитарной катастрофы в мире из-за вывоза зерна с Украины в Европу. Российский лидер допустил, что обсудит вопрос о вывозе продовольствия с турецким президентом.
Как сообщил собеседник РИА Новости, тема зерновой сделки входит в повестку ожидаемой встречи Путина и Эрдогана в ходе саммита ШОС.
Встреча ШОС состоится в Самарканде 15-16 сентября. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что повестка дня саммита «вырисовывается очень солидной, насыщенной», пишет «Свободная пресса».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,8 млн+38 500 / сут.
Умерли
385 тыс.+95 / сут.
Выздоровели
18,8 млн+46 304 / сут.
- Ротенберг предложил «отпустить людей» для рывка российского бизнеса
- СМИ: Путин и Эрдоган обсудят зерновую сделку на полях ШОС
- Путин: С началом спецоперации Россия укрепила свой суверенитет
- Дальневосточную ипотеку продлят до 2030 года
- Путин спрогнозировал инфляцию на уровне 12% к концу года
- Путин заявил, что зерно с Украины направилось в Европу вместо развивающихся стран
- Путин: Доллар утратил доверие
- Посол РФ: Предпосылок для создания военного альянса России и Китая нет
- Греф заявил о возможном сокращении ВВП на 4,5% по итогам года
- Пленарную сессию ВЭФ с Путиным начнут позже запланированного
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru