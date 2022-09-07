СМИ: Путин и Эрдоган обсудят зерновую сделку на полях ШОС

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган могут обсудить продуктовую сделку на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

Путин заявил, что зерно с Украины направилось в Европу вместо развивающихся стран

Ранее Путин заявил об угрозе гуманитарной катастрофы в мире из-за вывоза зерна с Украины в Европу. Российский лидер допустил, что обсудит вопрос о вывозе продовольствия с турецким президентом.

Как сообщил собеседник РИА Новости, тема зерновой сделки входит в повестку ожидаемой встречи Путина и Эрдогана в ходе саммита ШОС.

Встреча ШОС состоится в Самарканде 15-16 сентября. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что повестка дня саммита «вырисовывается очень солидной, насыщенной», пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗерноШОСВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
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