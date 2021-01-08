Плати налоги. Банкир назвал новые риски для вкладчиков

Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в эфире НСН отметил волну общественного негатива, которая поднялась из-за нового подоходного налога на вклады. Он также назвал причину, по которой недовольство улеглось.

«Первое время, в марте, когда было объявлено, что вклады будут облагаться налогом, это вызвало волну возмущения. Пошел отток вкладов. Потом все более-менее восстановилось – люди поняли, что речь идет о кладах, превышающих определенные суммы и превышающих определенные проценты. Люди успокоились – 80-90% наших вкладчиков не обладают объемом вкладов, которые будут подпадать под налогообложение», - пояснил эксперт.

Банкир считает, что налоговые изменения создают риски как для самих вкладчиков, так и для банковской системы в целом.

«Многие держатели больших вкладов стали интересоваться вложениями в ценные бумаги. Я не противник фондового рынка, но вклады – это привычные, понятные и просчитываемые инструменты, которым люди доверять привыкли, потому что есть государственное страхование вкладов. А фондовый рынок у нас не защищен государством с точки зрения рисков и возможных потерь. Тем не менее, люди стали обращаться к этому способу накопления и получения доходов, и терпят не только существенные убытки, но и становятся жертвами довольно сомнительных посредников, которые предлагают инвестиционные услуги в ценные бумаги. Центральный банк (ЦБ) РФ пытается запретить предлагать таким посредникам неквалифицированные услуги на нормативном уровне», - отметил президент АРБ.