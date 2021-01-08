Плати налоги. Банкир назвал новые риски для вкладчиков
Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в эфире НСН рассказал о рисках вкладчиков и банков из-за нового налога на вклады.
Министерство финансов России напомнило, что с 1 января доходы по вкладам, превышающие 42,5 тысячи рублей, будут облагаться подоходным налогом, пишет RT.
Таким образом, налог затрагивает не только вклады на сумму 1 млн рублей, но и те, процентный доход которых составляет от 42,5 тысяч рублей. В министерстве пояснили, что порядок налогообложения зависит от ставки, срока вклады и выплаты процентов.
Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в эфире НСН отметил волну общественного негатива, которая поднялась из-за нового подоходного налога на вклады. Он также назвал причину, по которой недовольство улеглось.
«Первое время, в марте, когда было объявлено, что вклады будут облагаться налогом, это вызвало волну возмущения. Пошел отток вкладов. Потом все более-менее восстановилось – люди поняли, что речь идет о кладах, превышающих определенные суммы и превышающих определенные проценты. Люди успокоились – 80-90% наших вкладчиков не обладают объемом вкладов, которые будут подпадать под налогообложение», - пояснил эксперт.
Банкир считает, что налоговые изменения создают риски как для самих вкладчиков, так и для банковской системы в целом.
«Многие держатели больших вкладов стали интересоваться вложениями в ценные бумаги. Я не противник фондового рынка, но вклады – это привычные, понятные и просчитываемые инструменты, которым люди доверять привыкли, потому что есть государственное страхование вкладов. А фондовый рынок у нас не защищен государством с точки зрения рисков и возможных потерь. Тем не менее, люди стали обращаться к этому способу накопления и получения доходов, и терпят не только существенные убытки, но и становятся жертвами довольно сомнительных посредников, которые предлагают инвестиционные услуги в ценные бумаги. Центральный банк (ЦБ) РФ пытается запретить предлагать таким посредникам неквалифицированные услуги на нормативном уровне», - отметил президент АРБ.
По оценке Тосуняна, нововведение связано с рядом сложностей, в том числе в работе налоговой службы, поэтому признался, что только позитивно не может его оценить.
«Эмоционально для рынка и бюджета от этого (введения подоходного налога на вклады – прим. НСН) будет немного», - заключил банкир.
Уже в конце марта Ассоциация банков России зафиксировала рост обращений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных со счетов. В АРБ предположили, что это связано с заявлением президента Владимира Путина о налоге по с процентных доходов по вкладам. Генеральный директор компании Frank Research Group Юрий Грибанов в беседе с НСН заявил, что не видит в этом большой проблемы: рынок «переварит и адаптируется», и банкам, возможно придётся компенсировать этот налог повышением ставок.
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