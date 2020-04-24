Не поняли Кудрина: Экс-глава ЦБ объяснил отток валюты из банков

Второй фактор, по его мнению, обусловлен перспективами банковской системы, многие участники которой могут оказаться в трудном положении из-за остановившихся предприятий, который сейчас не будут возвращать кредиты. Процедура возвращения средств, оставленных в обанкротившемся банке, не столь проста, говорит Дубинин. Наконец, третий фактор — некорректное толкование заявления главы Счётной палаты Алексея Кудрина о депозитах и ОФЗ, вызывавшее волну спекуляций.

«Это неверная, а может быть даже и заведомо искажённая трактовка в СМИ заявления Алексея Леонидовича Кудрина , когда он сказал, что у банков накоплен большой объём ликвидности, и в обоснование назвал депозиты. Насколько я понимаю по его разъяснениям, он имел в виду не только депозиты населения, но и депозиты, вклады корпоративные. И он сказал, что банки смогут покупать облигации государственного займа, поэтому можно увеличить выпуск ОФЗ, их размещение.

Надо напомнить, что по крупным вкладам проценты будут подвергаться налогообложению, а доходы по ОФЗ — нет. Почему-то мне кажется, что кто-то из журналистов запустил совершенно неверную трактовку высказываний Кудрина. Он пытался это опровергать, но чем больше опровергаешь, тем больше желающих трактовать по-своему. Вот и на «Эхе Москвы» Владимир Левченко только сегодня утром рассказывал, что, наверно, всё-таки есть такой замысел — принудительно изъять эти вклады и заменить их ОФЗ. Меня мои коллеги и товарищи уже не раз спрашивали: а в самом деле будут изымать вклады? Я сейчас не в государственной власти и не могу сказать, что на самом деле, но опровергали все, кто только мог: министр финансов, ЦБ, глава Сбербанка. Но чем больше они говорят, тем больше желающих поспекулировать на эту тему», - отметил Дубинин.

По словам собеседника НСН, отток валюты, как и любое изъятие вкладов, сокращает ликвидность в банковской системе. Это может стать проблемой для некоторых банков, считает экс-глава ЦБ.

«Сейчас возникает ситуация, когда из активов не возвращают деньги по кредитам, а по пассивам обязательства остаются. И если начинают пассивы, то есть вклады, выносить, то какая-то часть банков приближается к неплатежеспособности. Это угрожает больше средним и мелким банкам, которые раньше привлекали депозиты, обещая очень высокие проценты. Такие у нас «специализированные» учреждения были. Если они под такие же высокие проценты выдавали кредиты населению, то население может с ними не расплатиться, и одновременно другие люди пойдут снимать депозиты. И такие банки, конечно, окажутся под ударом», - прогнозирует Дубинин.

Уже в конце марта Ассоциация банков России зафиксировала рост обращений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных со счетов. В АРБ предположили, что это связано с заявлением президента Владимира Путина о налоге по с процентных доходов по вкладам. Генеральный директор компании Frank Research Group Юрий Грибанов в беседе с НСН заявил, что не видит в этом большой проблемы. По его мнению, после того, как люди сориентируются, всё придёт в норму: рынок «переварит и адаптируется», и банкам, возможно придётся компенсировать этот налог повышением ставок.

