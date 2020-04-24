Не поняли Кудрина: Экс-глава ЦБ объяснил отток валюты из банков
Больше других сейчас рискуют банки, предлагавшие высокие ставки по депозитам и кредитам, заявил в эфире НСН экс-глава Банка России (1995-1998) Сергей Дубинин.
Россияне с начала марта по начало апреля забрали с валютных депозитов в банках пять миллиардов долларов (373,5 миллиарда в рублях)— отток составил 5,3%, пишет «Лента.ру» со ссылкой на данные Центробанка. Это самый большой показатель с того момента, как проводятся такие подсчёты, то есть с 2008 года, говорится в материале. Остатки на рублёвых депозитах выросли на 20 миллиардов рублей. Это говорит о том, что большую часть изъятых из валютных вкладов средств клиенты не стали переводить на рублёвые счета.
Масштабный отток средств наблюдался на фоне обвала курса рубля на 10-15% к доллару и евро, последовавшего за развалом сделки ОПЕК+ и России по сокращению нефтедобычи и обрушением цен на нефть. Также в конце марта президент России объявил о нерабочей неделе из-за коронавируса и анонсировал налог на доходы со вкладов, превышающих миллион рублей.
Бывший председатель Центробанка России Сергей Дубинин в эфире НСН перечислил главные, с его точки зрения, факторы, побудившие россиян выносить деньги из банков.
«Первый из них — это необходимость использовать имеющиеся сбережения, когда останавливается значительная часть экономики в городах и горожане уходят на самоизоляцию. Этот процесс не закончен, он, видимо, будет распространяться на восток нашей страны по мере экспансии угрозы эпидемии. Люди будут снимать деньги для того, чтобы просто иметь их в руках, иметь возможность оперативно ими распорядиться, что-то купить — не всегда в магазинах, не всегда даже на рынке», - объяснил экономист.
Второй фактор, по его мнению, обусловлен перспективами банковской системы, многие участники которой могут оказаться в трудном положении из-за остановившихся предприятий, который сейчас не будут возвращать кредиты. Процедура возвращения средств, оставленных в обанкротившемся банке, не столь проста, говорит Дубинин. Наконец, третий фактор — некорректное толкование заявления главы Счётной палаты Алексея Кудрина о депозитах и ОФЗ, вызывавшее волну спекуляций.
«Это неверная, а может быть даже и заведомо искажённая трактовка в СМИ заявления Алексея Леонидовича Кудрина , когда он сказал, что у банков накоплен большой объём ликвидности, и в обоснование назвал депозиты. Насколько я понимаю по его разъяснениям, он имел в виду не только депозиты населения, но и депозиты, вклады корпоративные. И он сказал, что банки смогут покупать облигации государственного займа, поэтому можно увеличить выпуск ОФЗ, их размещение.
Надо напомнить, что по крупным вкладам проценты будут подвергаться налогообложению, а доходы по ОФЗ — нет. Почему-то мне кажется, что кто-то из журналистов запустил совершенно неверную трактовку высказываний Кудрина. Он пытался это опровергать, но чем больше опровергаешь, тем больше желающих трактовать по-своему. Вот и на «Эхе Москвы» Владимир Левченко только сегодня утром рассказывал, что, наверно, всё-таки есть такой замысел — принудительно изъять эти вклады и заменить их ОФЗ. Меня мои коллеги и товарищи уже не раз спрашивали: а в самом деле будут изымать вклады? Я сейчас не в государственной власти и не могу сказать, что на самом деле, но опровергали все, кто только мог: министр финансов, ЦБ, глава Сбербанка. Но чем больше они говорят, тем больше желающих поспекулировать на эту тему», - отметил Дубинин.
По словам собеседника НСН, отток валюты, как и любое изъятие вкладов, сокращает ликвидность в банковской системе. Это может стать проблемой для некоторых банков, считает экс-глава ЦБ.
«Сейчас возникает ситуация, когда из активов не возвращают деньги по кредитам, а по пассивам обязательства остаются. И если начинают пассивы, то есть вклады, выносить, то какая-то часть банков приближается к неплатежеспособности. Это угрожает больше средним и мелким банкам, которые раньше привлекали депозиты, обещая очень высокие проценты. Такие у нас «специализированные» учреждения были. Если они под такие же высокие проценты выдавали кредиты населению, то население может с ними не расплатиться, и одновременно другие люди пойдут снимать депозиты. И такие банки, конечно, окажутся под ударом», - прогнозирует Дубинин.
Уже в конце марта Ассоциация банков России зафиксировала рост обращений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных со счетов. В АРБ предположили, что это связано с заявлением президента Владимира Путина о налоге по с процентных доходов по вкладам. Генеральный директор компании Frank Research Group Юрий Грибанов в беседе с НСН заявил, что не видит в этом большой проблемы. По его мнению, после того, как люди сориентируются, всё придёт в норму: рынок «переварит и адаптируется», и банкам, возможно придётся компенсировать этот налог повышением ставок.
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