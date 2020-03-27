Аналитик рассказал о последствиях массовых закрытий вкладов в банках

Россияне в спешном порядке закрывают свои вклады. В письме Ассоциации банков России (АРБ) председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной представители сообщества сообщают, что банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов. В АРБ считают, что это вызвано заявлением президента Владимира Путина о необходимости взимать налог с процентных доходов по вкладам на сумму от 1 млн рублей.

Генеральный директор компании Frank Research Group Юрий Грибанов в эфире НСН заявил, что нужно время, чтобы сориентироваться в ситуации и очень скоро всё придет в норму.

«Не вижу серьезных аргументов, чтобы счета начали выводить. Единственное, что может случиться, банкам придется повысить ставку, чтобы компенсировать этот налог. Это повысит стоимость денег и может повлиять на ставки по кредитам, прежде всего, ипотечным», - считает эксперт,

В АРБ считают, что клиенты просто не поняли суть нововведений и просят через СМИ разъяснить детали. Также банки утверждают, что регулятор должен расширить инструментарий предоставления ликвидности на случай ее возможного оттока, связанного с отсрочкой платежей по кредитам из-за каникул для пострадавших от коронавируса.