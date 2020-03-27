Аналитик рассказал о последствиях массовых закрытий вкладов в банках
Генеральный директор компании Frank Research Group Юрий Грибанов рассказал в беседе с НСН, как банки будут реагировать на то, что россияне начали забирать деньги со вкладов.
Россияне в спешном порядке закрывают свои вклады. В письме Ассоциации банков России (АРБ) председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной представители сообщества сообщают, что банки с 25 марта столкнулись с ростом заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов. В АРБ считают, что это вызвано заявлением президента Владимира Путина о необходимости взимать налог с процентных доходов по вкладам на сумму от 1 млн рублей.
Генеральный директор компании Frank Research Group Юрий Грибанов в эфире НСН заявил, что нужно время, чтобы сориентироваться в ситуации и очень скоро всё придет в норму.
«Не вижу серьезных аргументов, чтобы счета начали выводить. Единственное, что может случиться, банкам придется повысить ставку, чтобы компенсировать этот налог. Это повысит стоимость денег и может повлиять на ставки по кредитам, прежде всего, ипотечным», - считает эксперт,
В АРБ считают, что клиенты просто не поняли суть нововведений и просят через СМИ разъяснить детали. Также банки утверждают, что регулятор должен расширить инструментарий предоставления ликвидности на случай ее возможного оттока, связанного с отсрочкой платежей по кредитам из-за каникул для пострадавших от коронавируса.
«Сейчас изменятся немного правила игры, по-другому сбалансируются силы на рынке. Но в целом рынок это переварит и адаптируется. Давайте будет откровенны: 13% на доход от вкладов – это неприятно, но это не что-то из рук вон выходящее. Не та цифра, которая вводит в оторопь. Уляжется шумиха, банки чуть повысят ставки по вкладам и дело этим закончится», - считает Юрий Грибанов.
РБК напоминает, 25 марта Владимир Путин объявил о подоходном налоге в 13% на процентные доходы по вкладам и инвестициям в долговые ценные бумаги, если сумма таких вложений превышает 1 млн руб. По оценкам президента страны, эта мера затронет порядка 1% вкладчиков. Поступления от налога в бюджет направят на поддержку семей с детьми, потерявших работу граждан или тех, кто окажется на больничном.
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