ЦБ предупредил о рисках инвестирования в недвижимость
Проценты по вкладам в 2020 году обновили исторические минимумы. Однако Банк России предупреждает, что операции на фондовом рынке, инвестиции в недвижимость и страховые инвестиционные инструменты могут стать «новыми уязвимостями» для экономики, пишет «Коммерсант».
В ЦБ отмечают, что отсутствие предложения от застройщиков на фоне роста ипотеки может привести к повышению цен на недвижимость и снижению доступности жилья. По этой причине Банк России призывает не продолжать действие государственной программы субсидирования процентной ставки.
Эксперты ЦБ объясняют отток рублевых депозитов в 2020 году на 1,4 трлн рублей новым налоговым законодательством, согласно которому банки обязаны сообщать налоговой о вкладах на сумму более 1 млн рублей. С 2021 года с таких вкладов будет взиматься налог. «Раньше об этих вкладах было известно только банку, а теперь об этом будет извещена налоговая, и клиенты не горят желанием ставить ее в известность о наличии своих больших накоплений», – пояснил директор Сбербанка Михаил Матовников.
Собеседники издания сходятся во мнении, что банковский депозит «не станет продуктом вчерашнего дня». Несмотря на тренды в сфере страховых инвестиционных инструментов, вкладов в недвижимость и торговле на фондовом рынке, вклады в банках сохранят свою популярность. Эксперты считают, что для этого банкам придется разработать новые инструменты получения доходов для своих клиентов.
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