ЦБ предупредил о рисках инвестирования в недвижимость

Проценты по вкладам в 2020 году обновили исторические минимумы. Однако Банк России предупреждает, что операции на фондовом рынке, инвестиции в недвижимость и страховые инвестиционные инструменты могут стать «новыми уязвимостями» для экономики, пишет «Коммерсант».

В ЦБ отмечают, что отсутствие предложения от застройщиков на фоне роста ипотеки может привести к повышению цен на недвижимость и снижению доступности жилья. По этой причине Банк России призывает не продолжать действие государственной программы субсидирования процентной ставки.

Эксперты ЦБ объясняют отток рублевых депозитов в 2020 году на 1,4 трлн рублей новым налоговым законодательством, согласно которому банки обязаны сообщать налоговой о вкладах на сумму более 1 млн рублей. С 2021 года с таких вкладов будет взиматься налог. «Раньше об этих вкладах было известно только банку, а теперь об этом будет извещена налоговая, и клиенты не горят желанием ставить ее в известность о наличии своих больших накоплений», – пояснил директор Сбербанка Михаил Матовников.