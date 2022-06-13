«Пиррова победа». Нефтяное эмбарго озолотит Россию и изменит рынок
Россия выиграет от нефтяного эмбарго Запада, получив дополнительные доходы от дефицита нефти. Евросоюз торжествует после принятия седьмого пакета санкций. Но работа рынка ухудшилась для всех.
Ситуация на рынке энергоносителей, сложившаяся на фоне санкций Запада, выгодна для России: Москва сможет получать дополнительные доходы благодаря высоким ценам на топливо. Об этом написала экономист Илона Швигликова в своей колонке для Časopis argument. Она считает, что нефтяное эмбарго будут иметь для ЕС серьезные последствия: ситуация для союза будет «значительно хуже», чем для РФ, которая легко найдет альтернативные рынки.
Новые санкции в отношении России могут взвинтить цены на нефть до $200 за баррель, при этом Москве санкции уже безразличны, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» эксперт ТПП Рустам Танкаев.
«Ситуация на рынке нефти сейчас управляется идиотами, а предсказать поведение идиотов и результат их деятельности чрезвычайно сложно. Вся эта возня с санкциями против России, Ирана и Венесуэлы привела к тому, что на мировом рынке нефти сейчас серьезный дефицит. Равновесная цена нефти, если спрос и предложение соответствую друг другу, соответствует $70 за баррель, а мы сейчас наблюдаем колебания цены вокруг $120. Это означает, что нефти на мировом рынке резко не хватает. В этом году Россия получит намного больше денег от нефтегазового рынка, чем могла бы получить при нормальной ситуации. Из-за всех этих скачков и движений цены держатся на очень высоком уровне, бюджет получил дополнительные средства. Россия как бы выигравшая сторона, но это на самом деле "пиррова победа", потому что рынок разломан, в ближайшие годы он будет работать хуже, и Россия вместе со всеми будет нести бремя последствий всех этих безобразий, которые сейчас творят США», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
РФ может компенсировать потери от эмбарго, потому что Европе и США невыгоден дефицит нефти из-за антироссийских санкций. Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал о «неожиданном эффекте» от эмбарго.
«Тут возможен неожиданный эффект, о котором европейцы в последнее время говорят. Если Европа или США вводят санкции против российской нефти, и РФ сокращает экспорт, вроде как добились цели. Но их цель не в том, чтобы Россия сократила экспорт, а в том, чтобы она денег не получала от нефтяной индустрии. А получается: мы экспорт сократили, дефицит на мировом рынке усугубился, и мы практически компенсировали то, что недополучили, за счет подорожания оставшихся объемов продаж. В итоге, Россия, сколько получала, столько и продолжает получать. И сейчас никто не может сказать, позволят ли эти санкции лишить Россию денег, а не экспорта, потому что непонятно, сколько будет стоить нефть. Сейчас можно с уверенностью говорить, что мы будем все больше ходить на азиатские рынки: это Индия, Китай, Юго-Восточная Азия», - разъяснил аналитик.
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что, благодаря нефтяному эмбарго, поставки российской нефти в Европу к концу года сократятся на 90%.
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