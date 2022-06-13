«Пиррова победа». Нефтяное эмбарго озолотит Россию и изменит рынок

Новые санкции в отношении России могут взвинтить цены на нефть до $200 за баррель, при этом Москве санкции уже безразличны, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» эксперт ТПП Рустам Танкаев.

«Ситуация на рынке нефти сейчас управляется идиотами, а предсказать поведение идиотов и результат их деятельности чрезвычайно сложно. Вся эта возня с санкциями против России, Ирана и Венесуэлы привела к тому, что на мировом рынке нефти сейчас серьезный дефицит. Равновесная цена нефти, если спрос и предложение соответствую друг другу, соответствует $70 за баррель, а мы сейчас наблюдаем колебания цены вокруг $120. Это означает, что нефти на мировом рынке резко не хватает. В этом году Россия получит намного больше денег от нефтегазового рынка, чем могла бы получить при нормальной ситуации. Из-за всех этих скачков и движений цены держатся на очень высоком уровне, бюджет получил дополнительные средства. Россия как бы выигравшая сторона, но это на самом деле "пиррова победа", потому что рынок разломан, в ближайшие годы он будет работать хуже, и Россия вместе со всеми будет нести бремя последствий всех этих безобразий, которые сейчас творят США», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».