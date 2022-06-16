Песков: экономика России чувствует себя лучше, чем можно было ожидать

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что перед Россией стоит задача в сжатые сроки компенсировать сокращение импорта на 40-45%, сообщает телеканал CNN.

«Мы сейчас даже чувствуем себя немного лучше, чем можно было предположить», - отметил Песков.