Песков: экономика России чувствует себя лучше, чем можно было ожидать

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что перед Россией стоит задача в сжатые сроки компенсировать сокращение импорта на 40-45%, сообщает телеканал CNN.

«Мы сейчас даже чувствуем себя немного лучше, чем можно было предположить», - отметил Песков.

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Глава пресс-службы Кремля также добавил, что власти страны планирует серьезно нарастить внутреннее производство и всю, связанную с ним, инфраструктуру.

Ранее Песков заявлял, что Россия оказалась в тяжелой ситуации из-за беспрецедентной экономической войны, которую ведут против страны, однако «нет худа без добра».

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:ПроизводствоРоссияЭкономикаДмитрий Песков
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