Песков: Обеспечение суверенности не означает изоляцию России
Обеспечение суверенности России во всех сферах не означает изоляцию страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ТАСС.
Как отметил представитель Кремля, президент Владимир Путин при подготовке к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) встретился с молодыми инженерами, предпринимателями и учеными, которые примут участие в мероприятии, пишет Газета.ру. Глава государства говорил о суверенности страны: «и технологической, и производственной, и промышленной, и торговой», отмечает РЕН ТВ.
«Президент сделал важную оговорку — эта наша суверенность никоим образом не означает изоляцию», — подчеркнул Песков.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+2 996 / сут.
Умерли
380 тыс.+56 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 684 / сут.
- Песков: Обеспечение суверенности не означает изоляцию России
- В Чехии заявили о поддержке планов создать польско-украинскую «новую Речь Посполитую»
- Эксперт Kaspersky: Хакеров больше не интересуют российские банковские карты
- Пушков рассказал, чего боятся страны Запада
- СМИ: В России просят наказать по УК представительства автоконцернов
- В Литве оценили идею об отказе от признания независимости страны
- СМИ: Запад готов принудить Украину отдать России территории
- Два американских банка приостановили операции по госдолгу России
- Пушилин заявил о привлечении дополнительных сил в ДНР
- Трамп: Конгрессмены пытаются помешать баллотироваться на следующих выборах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru