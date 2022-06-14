Песков: Обеспечение суверенности не означает изоляцию России

Обеспечение суверенности России во всех сферах не означает изоляцию страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ТАСС.

Песков раскрыл подробности предстоящего выступления Путина на ПМЭФ

Как отметил представитель Кремля, президент Владимир Путин при подготовке к Петербургскому международному экономическому форуму (ПМЭФ) встретился с молодыми инженерами, предпринимателями и учеными, которые примут участие в мероприятии, пишет Газета.ру. Глава государства говорил о суверенности страны: «и технологической, и производственной, и промышленной, и торговой», отмечает РЕН ТВ.

«Президент сделал важную оговорку — эта наша суверенность никоим образом не означает изоляцию», — подчеркнул Песков.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Владимир ПутинДмитрий Песков
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