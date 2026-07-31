Володин рассказал о вступающих в силу в августе законах
С 1 августа в России накопительная пенсия увеличится на 17,3%, а срочная пенсионная выплата — на 19,32%. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В своих соцсетях он напомнил и о других законах, которые начнут действовать в августе. Так, участники добровольческих формирований получат право на дополнительный отпуск по личным обстоятельствам.
Кроме того, за нарушения при заключении договора об оказании услуг связи с иностранцем или лицом без гражданства в конце лета будет предусмотрена уголовная ответственность - штраф до полумиллиона рублей или лишение свободы сроком до одного года.
Володин отметил, что с августа за незаконный сбор или распространение сведений о частной жизни россиян, за нарушение тайны переписки и телефонных разговоров можно будет отправиться за решётку на срок до четырёх лет.
Кроме того, граждан будут штрафовать за недопуск операторов связи в многоквартирные дома.
Ранее Володин заявил, что депутаты Госдумы восьмого созыва, звершившие работу 27 июля, за пять лет приняли 2 980 федеральных законов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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