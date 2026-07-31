Володин рассказал о вступающих в силу в августе законах

В своих соцсетях он напомнил и о других законах, которые начнут действовать в августе. Так, участники добровольческих формирований получат право на дополнительный отпуск по личным обстоятельствам.

Кроме того, за нарушения при заключении договора об оказании услуг связи с иностранцем или лицом без гражданства в конце лета будет предусмотрена уголовная ответственность - штраф до полумиллиона рублей или лишение свободы сроком до одного года.

Володин отметил, что с августа за незаконный сбор или распространение сведений о частной жизни россиян, за нарушение тайны переписки и телефонных разговоров можно будет отправиться за решётку на срок до четырёх лет.

Кроме того, граждан будут штрафовать за недопуск операторов связи в многоквартирные дома.

Ранее Володин заявил, что депутаты Госдумы восьмого созыва, звершившие работу 27 июля, за пять лет приняли 2 980 федеральных законов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

